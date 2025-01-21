Ученые заметили остров-призрак рядом с Азербайджаном 21.01.2025, 9:15

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Фото: NASA

Установлена его природа.

Спутники NASA сфотографировали остров-призрак рядом с Азербайджаном. Об этом сообщает издание Sciencealert.

Ученые связывают появление острова с извержением грязевого вулкана, находящегося в Каспийском море.

«Временный массив суши был впервые задокументирован в мае 1861 года. Однако уже в следующем году он исчез», — говорится в статье.

По данным издания, за период XX века остров всплывал и пропадал в акватории порядка шести раз. Последнее появление острова зафиксировали в январе 2023 года, однако на более поздних спутниковых снимках можно заметить лишь узкую полоску суши.

До этого сообщалось, что спутники NASA Landsat 8 и Landsat 9 запечатлели появление и исчезновение небольшого острова. По словам исследователей, его самое мощное извержение случилось в 1950 году, создав остров 700 метров в ширину и шесть — в высоту.

Ученые отметили, что грязевые вулканы образуются в местах, где подземное давление выталкивает горячие текучие массы и газы на поверхность.

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