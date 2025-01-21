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Макрон заявил о мобилизации молодежи в армию Франции

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  • 21.01.2025, 9:22
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Макрон заявил о мобилизации молодежи в армию Франции
Эммануэль Макрон

Французский президент сделал заявление о войне в Украине.

Французский президент Эммануэль Макрон объявил о плане «мобилизации» большего количества молодых добровольцев. Эти силы будут направлены на поддержку Вооруженных сил Франции.

Об этом сообщает Le Monde.

В своем обращении к вооруженным силам президент Франции отметил «накопление угроз», которые заставляют Францию адаптироваться. Объявляя об обновлении стратегического обзора оборонных приоритетов Франции, он также призвал к «европейскому стратегическому пробуждению».

Издание отметило, что в понедельник, 20 января, Макрон объявил расплывчатый план «мобилизации» большего количества молодых добровольцев «для поддержки вооруженных сил» в случае необходимости, перед лицом «ускорения опасностей» после войны в Украине, которая, похоже, сигнализирует о конце всеобщей воинской повинности.

«Давайте не будем вводить себя в заблуждение, конфликт в Украине не закончится завтра или послезавтра», - сказал президент в тот момент, когда его коллега Дональд Трамп, который обещал скорое окончание этой войны, принимал присягу 47-го президента США.

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