«Думала, что умру в Газе» 21.01.2025, 9:40

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Освобожденные израильские заложницы впервые рассказали о пережитом.

Три израильские заложницы, освобожденные из рук ХАМАСа, впервые коротко рассказали о пережитом. Их свидетельства опубликовал вечером 20 января 12-й канал ИТВ, сообщают «Детали».

По их рассказам, Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штейнбрехер изначально держали вместе, но в какой-то момент разделили. Пока они были вместе, они готовили еду и заботились друг о друге.

Часть времени заложницы провели в гуманитарных комплексах, предназначенных для эвакуированных жителей Газы (туда практически не заходил ЦАХАЛ, и гуманитарные зоны почти не подвергались бомбардировкам).

Некоторым из похищенных были предоставлены необходимые лекарства.

Некоторые из заложниц редко видели дневной свет и большую часть времени провели под землей.

В плену они видели в телепередачах и слышали по радио, что происходит в Израиле. Девушки знали, что их родные и многие израильтяне борются за их освобождение.

«Мы видели вашу борьбу, мы слышали, как сражаются наши семьи», — сказали они.

Из передач они также узнали об ужасах резни 7 октября. «Мы поняли, что наши семьи выжили, но обнаружили, что потеряли очень много друзей», — рассказала один из них.

Одну из похищенных заставили пройти болезненную медицинскую процедуру без анестезии.

«Я не думала, что вернусь, я была уверена, что умру в Газе», — сказала одна из заложниц.

О том, что их освободят, женщинам сообщили только утром в день освобождения. «Мы не могли поверить, когда нам сказали, что мы вернемся домой через минуту», — рассказывают они.

Минуты, когда их передавали Красному кресту, привели заложниц в ужас. Они испугались как вооруженных террористов, так и толпы палестинцев вокруг машин.

Эмили Дамари и Роми Гонен большую часть из 15 месяцев плена провели вместе. Их десятки раз перевозили из одного укрытия в другое, как на поверхности, так и под землей.

Кроме ранения в руку, которое Эмили получила 7 октября и из-за которого ей ампутировали два пальца, девушка еще и травмировала ногу. Роми Гонен, у которой есть образование фельдшера, оказывала ей медицинскую помощь в плену.

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