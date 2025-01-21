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Белорусы остались без пинты пива

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  • 21.01.2025, 9:48
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Белорусы остались без пинты пива

Из-за санкций тару нужного объема нельзя импортировать.

Компания «Лидское пиво» изменила формат банки для одного из своих продуктов. Все дело в том, что тару нужного объема сейчас нельзя импортировать из-за санкций, пишет office life.

Речь идет о бренде пива KORONET Lager, которое раньше выпускали в банках 0,568 литра (т. е. в пинтах). Теперь объем упаковки составляет 0,45 литра. На банке появилась надпись «4/5 пинты».

— Такое изменение вызвано вынужденными обстоятельствами, — рассказали Office Life в компании. — В связи с санкциями, введенными в отношении Беларуси, предприятие столкнулось с трудностями в поставках банок объемом 0,568 литра от западноевропейских поставщиков.

В «Лидском пиве» отмечают, что внимательно мониторят ситуацию и при первой же возможности вернут формат пива в пинтах.

При этом пиво в стеклянных бутылках с таким же объемом выпускается, как и раньше.

По внутренним данным компании, наиболее предпочитаемым форматом у потребителей KORONET Lager является как раз жестяная банка, она занимает 36% продаж в единицах.

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