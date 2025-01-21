Трамп, безусловно, поставил рекорд 2 Станислав Кучер

21.01.2025, 9:52

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Даже Рузвельт не позволил себе ничего подобного.

Инаугурационная речь любого президента США – это рассказ о том, как все было ужасно раньше, и как все будет великолепно теперь. Однако Дональд Трамп, безусловно, поставил рекорд. Говоря о будущем – по количеству прилагательных в превосходной степени. Оценивая прошлое – по тяжести брошенных в предыдущую администрацию обвинений. Плюс никто до него не говорил так уверенно о своих особых отношениях с Богом.

«Золотой век Америки начинается прямо сейчас»

«Америка скоро станет более великой, сильной и исключительной, чем когда-либо раньше»

«На прекрасном поле в Пенсильвании пуля убийцы пронзила мне ухо, но я чувствовал тогда и верю, еще больше сейчас, что моя жизнь была спасена не просто так. Бог спас меня, чтобы снова сделать Америку великой»

Исключительным его обращение к нации сделала лексика и интонации, которыми он сопроводил свои оценки администрации Байдена. Даже Рузвельт, который стал президентом на пике Великой депрессии, когда экономика Штатов достигла исторического дна, близко не позволил себе ничего подобного в отношении своего предшественника.

«Нашу страну снова будут уважать»

«Мы больше не будем позволять другим пользоваться нами» «Мы вернем наш суверенитет, мы восстановим нашу безопасность, мы исправим весы правосудия, порочная, насильственная и несправедливая вепонизация судебных органов нашего правительства закончится»

Буквально в каждом предложении первой части речи Трамп ставил такие «диагнозы», выносил такие «приговоры» работе Байдена, после которых, по идее, Байдена и всю его администрацию нужно мгновенно судить как изменников родины.

«В течение многих лет радикальный и коррумпированный истеблишмент извлекал власть и богатство из наших граждан, в то время как столпы нашего общества были сломаны»

«Наше правительство не защищает наших великолепных законопослушных американских граждан, но предоставляет убежище и защиту опасным преступникам»

«У нас есть правительство, которое предоставило неограниченное финансирование для защиты иностранных границ, но отказывается защищать американские границы или, что еще важнее, свой собственный народ»

«Мои недавние выборы – это мандат на то, чтобы полностью и всецело обратить вспять ужасное предательство и все эти многочисленные предательства, которые имели место, и вернуть людям их веру, их богатство, их демократию и, конечно же, их свободу»

Большинству этих месседжей присутствовавшие аплодировали стоя. Джо Байден и Камала Харрис сидели, выражениями лиц демонстрируя, что просто не верят в реальность происходящего. Слова Трампа они поддержали аплодисментами стоя только один раз – когда он вспомнил про освобожденных израильских заложников.

Закончив с обвинениями в адрес предшественников, Дональд Трамп произнес много действительно актуальных и правильных слов – о необходимости единства народа, об улучшении образования, о противостоянии врагам Америки, об освоении Марса. Снова пообещал уже сегодня подписать несколько «важнейших исполнительных указов» – в частности, о наведении порядка на границе. Но эта речь его, уверен, запомнится прежде всего эмоцией победителя, который дал себе волю публично «подобивать» побежденного.

Отчасти я понимаю его: ни Байден, ни Харрис тоже не стеснялись в выражениях, когда обвиняли Трампа во всех грехах от уголовщины до фашистских замашек. Налицо instant karma, что посеешь, то и пожнешь. И все же, на мой взгляд, Трамп выглядел бы достойнее, если бы обошелся без такого риторического реванша. Тем более, если не собирается мстить не только словом.

Его обещания и первые шаги на посту президента – отдельная тема, к которой я буду возвращаться не раз в моих стримах, роликах и постах. Конкретно сейчас хотел поделиться именно этим своим впечатлением от первой части речи нового старого президента.

Напоследок процитирую произнесенную Трампом фразу, с которой согласны все, включая его заклятых противников: «Я стою перед вами сейчас как доказательство того, что никогда не надо верить в то, что в Америке есть что-то невозможное. Невозможное – это то, что у нас лучше всего получается».

Станислав Кучер, Telegram

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