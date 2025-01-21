закрыть
21 января 2025, вторник, 10:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп, безусловно, поставил рекорд

2
  • Станислав Кучер
  • 21.01.2025, 9:52
  • 3,460
Трамп, безусловно, поставил рекорд

Даже Рузвельт не позволил себе ничего подобного.

Инаугурационная речь любого президента США – это рассказ о том, как все было ужасно раньше, и как все будет великолепно теперь. Однако Дональд Трамп, безусловно, поставил рекорд. Говоря о будущем – по количеству прилагательных в превосходной степени. Оценивая прошлое – по тяжести брошенных в предыдущую администрацию обвинений. Плюс никто до него не говорил так уверенно о своих особых отношениях с Богом.

«Золотой век Америки начинается прямо сейчас»

«Америка скоро станет более великой, сильной и исключительной, чем когда-либо раньше»

«На прекрасном поле в Пенсильвании пуля убийцы пронзила мне ухо, но я чувствовал тогда и верю, еще больше сейчас, что моя жизнь была спасена не просто так. Бог спас меня, чтобы снова сделать Америку великой»

Исключительным его обращение к нации сделала лексика и интонации, которыми он сопроводил свои оценки администрации Байдена. Даже Рузвельт, который стал президентом на пике Великой депрессии, когда экономика Штатов достигла исторического дна, близко не позволил себе ничего подобного в отношении своего предшественника.

«Нашу страну снова будут уважать»

«Мы больше не будем позволять другим пользоваться нами» «Мы вернем наш суверенитет, мы восстановим нашу безопасность, мы исправим весы правосудия, порочная, насильственная и несправедливая вепонизация судебных органов нашего правительства закончится»

Буквально в каждом предложении первой части речи Трамп ставил такие «диагнозы», выносил такие «приговоры» работе Байдена, после которых, по идее, Байдена и всю его администрацию нужно мгновенно судить как изменников родины.

«В течение многих лет радикальный и коррумпированный истеблишмент извлекал власть и богатство из наших граждан, в то время как столпы нашего общества были сломаны»

«Наше правительство не защищает наших великолепных законопослушных американских граждан, но предоставляет убежище и защиту опасным преступникам»

«У нас есть правительство, которое предоставило неограниченное финансирование для защиты иностранных границ, но отказывается защищать американские границы или, что еще важнее, свой собственный народ»

«Мои недавние выборы – это мандат на то, чтобы полностью и всецело обратить вспять ужасное предательство и все эти многочисленные предательства, которые имели место, и вернуть людям их веру, их богатство, их демократию и, конечно же, их свободу»

Большинству этих месседжей присутствовавшие аплодировали стоя. Джо Байден и Камала Харрис сидели, выражениями лиц демонстрируя, что просто не верят в реальность происходящего. Слова Трампа они поддержали аплодисментами стоя только один раз – когда он вспомнил про освобожденных израильских заложников.

Закончив с обвинениями в адрес предшественников, Дональд Трамп произнес много действительно актуальных и правильных слов – о необходимости единства народа, об улучшении образования, о противостоянии врагам Америки, об освоении Марса. Снова пообещал уже сегодня подписать несколько «важнейших исполнительных указов» – в частности, о наведении порядка на границе. Но эта речь его, уверен, запомнится прежде всего эмоцией победителя, который дал себе волю публично «подобивать» побежденного.

Отчасти я понимаю его: ни Байден, ни Харрис тоже не стеснялись в выражениях, когда обвиняли Трампа во всех грехах от уголовщины до фашистских замашек. Налицо instant karma, что посеешь, то и пожнешь. И все же, на мой взгляд, Трамп выглядел бы достойнее, если бы обошелся без такого риторического реванша. Тем более, если не собирается мстить не только словом.

Его обещания и первые шаги на посту президента – отдельная тема, к которой я буду возвращаться не раз в моих стримах, роликах и постах. Конкретно сейчас хотел поделиться именно этим своим впечатлением от первой части речи нового старого президента.

Напоследок процитирую произнесенную Трампом фразу, с которой согласны все, включая его заклятых противников: «Я стою перед вами сейчас как доказательство того, что никогда не надо верить в то, что в Америке есть что-то невозможное. Невозможное – это то, что у нас лучше всего получается».

Станислав Кучер, Telegram

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Маша Зайцева — не жертва, а воин
Маша Зайцева — не жертва, а воин Наталья Радина
Лучше купить магнитик
Лучше купить магнитик Ирина Халип
Россию ждут товары по талонам?
Россию ждут товары по талонам? Андерс Аслунд
Плавучие кошмары трех морей
Плавучие кошмары трех морей Владимир Халип