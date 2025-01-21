«Теперь лукашисты стали законной целью Украины» 21.01.2025, 10:05

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Ответит ли Киев?

Читатель сайта Charter97.org пишет о большом расследовании, опубликованном бывшими силовиками. Они рассказывают о роли режима Лукашенко в войне против Украины:

— С начала войны лукашистский военпром помог произвести россиянам около 155 тысяч реактивных снарядов для РСЗО «Град». С учетом выполняемых заказов, российский ВПК получил из Беларуси 4,5 млн. деталей и сборок на 25,8 млрд. рос. рублей. В производстве этих боеприпасов участвуют 16 белорусских предприятий, замешан такой гигант, как БелАЗ. Большую часть производят минский «Завод точной электромеханики», жлобинский БМЗ, жодинский БазТьюб и оршанский Легмаш. Особенно важна роль первого, он является генподрядчиком российских предприятий ВПК.

Расследователи провели гигантскую работу. Они выявили всю цепочку лукашистов, которые участвуют в бизнесе на крови. От самой верхушки: Петра Пархомчика, на тот момент заместителя «премьер-министра» и главы Госкомвоенпрома Дмитрия Пантуса, которые выполняя волю Лукашенко организовали преступное сотрудничество с Денисом Мантуровым, который курирует ВПК в российском правительстве. И до топ-менеджеров предприятий, даже рядовых исполнителей.

Расследователи рассказали, что режим сталкивается со множеством трудностей в производстве боеприпасов для рашистов. Это нехватка качественного оборудования и квалифицированного персонала, необязательность российских подрядчиков. Белорусские предприятия выпускают много бракованных боеприпасов, за которые российские военные расплачиваются своими жизнями. Но рашисты вынуждены покупать у агрохунты все боеприпасы, Молох войны требует все больше, и времени на качественную проверку продукции не хватает.

Лукашенко, как ненасытный людоед, почувствовал вкус денег, заработанных на человеческой крови, уже не остановится в этом преступном бизнесе. На днях он провел совещание, на котором поставил цели для расширения торговли оружием. Основными клиентами видит диктатуры во всех уголках мира. Главный преступник Беларуси считает, что ему нечего терять.

Есть что терять остальным участникам преступного сотрудничества. Все тайное становится явным. Выявляется роль каждого участника бизнеса на крови. У многих есть претензии к ним, которые могут начать предъявлять в ближайшее время.

Украина имеет моральное право выбирать целью как предприятия, так и лукашистов, поставляющих оружие РФ. Сейчас украинцы эффективно наносят удары по предприятиям и сотрудникам путинского ВПК. Западные и международные судебные органы могут привлечь к ответственности участников оружейного бизнеса. Приятно будет наблюдать за изумлением задержанного в Польше лукашистского токаря, изготавливающего снаряды для русских. У властей постлукашенковской демократической Беларуси также возникнет масса вопросов к сотрудникам прикорытной ВПК.

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