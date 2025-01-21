закрыть
21 января 2025, вторник, 10:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Новый госсекретарь США: Украина и Россия должны пойти на уступки

  • 21.01.2025, 10:13
  • 1,004
Новый госсекретарь США: Украина и Россия должны пойти на уступки
Марко Рубио
Фото: Getty Images

Такое заявление Марк Рубио сделал сразу после своего утверждения Сенатом.

Сенат США 20 января утвердил Марко Рубио в должности госсекретаря США через считанные часы после инаугурации президента США Дональда Трампа. Рубио, который до того был сенатором, стал первым утвержденным Сенатом чиновником в новом правительстве Трампа.

Представители республиканцев и демократов в Сенате поддержали его 99 голосами, ни один сенатор не проголосовал против назначения.

53-летний сенатор-республиканец от штата Флорида, Марко Рубио, стал первым латиноамериканцем по происхождению, который возглавит Госдеп США, напоминает «Голос Америки».

Марко Рубио сразу после утверждения в Сенате США на должность государственного секретаря высказался о возможном завершении войны между Россией и Украиной. Политик убежден, что для окончания конфликта обе стороны «должны будут пойти на уступки», сообщает CNN.

В беседе с журналистами Рубио отметил, что не может назвать конкретные временные рамки прекращения войны. Однако он подчеркнул, что компромиссы неизбежны, «Мы хотим, чтобы война закончилась. Это очевидно. Президент (Дональд Трамп, — ред.) хочет быть лидером, который способствует миру и прекращению конфликтов. Но это будет непросто», — заявил Рубио.

Он также четко обозначил Россию как агрессора в этом противостоянии.

По его словам, любые мирные переговоры предполагают, что ни одна из сторон не достигнет всех своих целей, и каждой придется чем-то поступиться.

При этом Рубио не стал уточнять, каких именно уступок ожидают от Украины.

«Мы не будем предвосхищать переговоры. Подобные дискуссии лучше вести дипломатическим путем, а не на публичных площадках. Окончательные решения будут принимать сами стороны — и украинцы, и россияне», — отметил он.

На вопрос о возможных сроках переговоров и прекращения огня Рубио ответил, что это станет приоритетом президента и начнется «почти немедленно».

«На самом деле, некоторые шаги уже предпринимаются. Можно надеяться, что заложены определенные основы, но процесс будет сложным. Это жестокий и кровопролитный конфликт, и его необходимо остановить», — подчеркнул он.

Рубио вновь подтвердил, что Россия является агрессором, но мирное урегулирование остается ключевой задачей.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Маша Зайцева — не жертва, а воин
Маша Зайцева — не жертва, а воин Наталья Радина
Лучше купить магнитик
Лучше купить магнитик Ирина Халип
Россию ждут товары по талонам?
Россию ждут товары по талонам? Андерс Аслунд
Плавучие кошмары трех морей
Плавучие кошмары трех морей Владимир Халип