Новый госсекретарь США: Украина и Россия должны пойти на уступки
- 21.01.2025, 10:13
- 1,004
Такое заявление Марк Рубио сделал сразу после своего утверждения Сенатом.
Сенат США 20 января утвердил Марко Рубио в должности госсекретаря США через считанные часы после инаугурации президента США Дональда Трампа. Рубио, который до того был сенатором, стал первым утвержденным Сенатом чиновником в новом правительстве Трампа.
Представители республиканцев и демократов в Сенате поддержали его 99 голосами, ни один сенатор не проголосовал против назначения.
53-летний сенатор-республиканец от штата Флорида, Марко Рубио, стал первым латиноамериканцем по происхождению, который возглавит Госдеп США, напоминает «Голос Америки».
Марко Рубио сразу после утверждения в Сенате США на должность государственного секретаря высказался о возможном завершении войны между Россией и Украиной. Политик убежден, что для окончания конфликта обе стороны «должны будут пойти на уступки», сообщает CNN.
В беседе с журналистами Рубио отметил, что не может назвать конкретные временные рамки прекращения войны. Однако он подчеркнул, что компромиссы неизбежны, «Мы хотим, чтобы война закончилась. Это очевидно. Президент (Дональд Трамп, — ред.) хочет быть лидером, который способствует миру и прекращению конфликтов. Но это будет непросто», — заявил Рубио.
Он также четко обозначил Россию как агрессора в этом противостоянии.
По его словам, любые мирные переговоры предполагают, что ни одна из сторон не достигнет всех своих целей, и каждой придется чем-то поступиться.
При этом Рубио не стал уточнять, каких именно уступок ожидают от Украины.
«Мы не будем предвосхищать переговоры. Подобные дискуссии лучше вести дипломатическим путем, а не на публичных площадках. Окончательные решения будут принимать сами стороны — и украинцы, и россияне», — отметил он.
На вопрос о возможных сроках переговоров и прекращения огня Рубио ответил, что это станет приоритетом президента и начнется «почти немедленно».
«На самом деле, некоторые шаги уже предпринимаются. Можно надеяться, что заложены определенные основы, но процесс будет сложным. Это жестокий и кровопролитный конфликт, и его необходимо остановить», — подчеркнул он.
Рубио вновь подтвердил, что Россия является агрессором, но мирное урегулирование остается ключевой задачей.