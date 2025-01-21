Новый госсекретарь США: Украина и Россия должны пойти на уступки 21.01.2025, 10:13

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Марко Рубио

Фото: Getty Images

Такое заявление Марк Рубио сделал сразу после своего утверждения Сенатом.

Сенат США 20 января утвердил Марко Рубио в должности госсекретаря США через считанные часы после инаугурации президента США Дональда Трампа. Рубио, который до того был сенатором, стал первым утвержденным Сенатом чиновником в новом правительстве Трампа.

Представители республиканцев и демократов в Сенате поддержали его 99 голосами, ни один сенатор не проголосовал против назначения.

53-летний сенатор-республиканец от штата Флорида, Марко Рубио, стал первым латиноамериканцем по происхождению, который возглавит Госдеп США, напоминает «Голос Америки».

Марко Рубио сразу после утверждения в Сенате США на должность государственного секретаря высказался о возможном завершении войны между Россией и Украиной. Политик убежден, что для окончания конфликта обе стороны «должны будут пойти на уступки», сообщает CNN.

В беседе с журналистами Рубио отметил, что не может назвать конкретные временные рамки прекращения войны. Однако он подчеркнул, что компромиссы неизбежны, «Мы хотим, чтобы война закончилась. Это очевидно. Президент (Дональд Трамп, — ред.) хочет быть лидером, который способствует миру и прекращению конфликтов. Но это будет непросто», — заявил Рубио.

Он также четко обозначил Россию как агрессора в этом противостоянии.

По его словам, любые мирные переговоры предполагают, что ни одна из сторон не достигнет всех своих целей, и каждой придется чем-то поступиться.

При этом Рубио не стал уточнять, каких именно уступок ожидают от Украины.

«Мы не будем предвосхищать переговоры. Подобные дискуссии лучше вести дипломатическим путем, а не на публичных площадках. Окончательные решения будут принимать сами стороны — и украинцы, и россияне», — отметил он.

На вопрос о возможных сроках переговоров и прекращения огня Рубио ответил, что это станет приоритетом президента и начнется «почти немедленно».

«На самом деле, некоторые шаги уже предпринимаются. Можно надеяться, что заложены определенные основы, но процесс будет сложным. Это жестокий и кровопролитный конфликт, и его необходимо остановить», — подчеркнул он.

Рубио вновь подтвердил, что Россия является агрессором, но мирное урегулирование остается ключевой задачей.

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