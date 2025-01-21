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Житель Сморгони обстрелял подростков, мешавших ему спать

  • 21.01.2025, 10:14
Житель Сморгони обстрелял подростков, мешавших ему спать

Суд вынес приговор по его делу.

В сентябре прошлого года житель Сморгони из пневматики обстрелял подростков, которые мешали ему спать. Одного ранил. Мужчине вынесли приговор 17 января, сообщили в Гродненском областном суде.

Вечером компания подростков взрывала петарды во дворе дома на улице Якуба Коласа в райцентре, а 35-летний местный житель проснулся от хлопков, рассказывали ранее в милиции. В итоге взял в руки пневматический пистолет Stalker и три раза выстрелил в сторону подростков — один из шариков попал в грудь 15-летнему юноше.

В суде посчитали, что причин для гнева у мужчины не было и он действовал «беспричинно, из хулиганских побуждений». Сообщается, что итогом попадания в подростка стал кровоподтек.

Жителя Сморгони признали виновным в особо злостном хулиганстве, на основании ч. 3 ст. 339 УК ему назначено три года и три месяца «химии» — ограничения свободы в исправительном учреждении открытого типа.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.

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