Маск прокомментировал свой странный жест, который назвали нацистским 21.01.2025, 10:26

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Илон Маск

Миллиардера активно критикуют.

Миллиардер Илон Маск отреагировал на комментарии в сети, что якобы он сделал нацистское приветствие во время выступления на церемонии инаугурации президента США Дональда Трампа.

Маск, который в администрации Трампа будет отвечать за эффективность госаппарата, в своей соцсети Х написал, что ему очень надоели атаки в стиле «каждый является Гитлером». «Откровенно говоря, им нужны грязные трюки получше», – написал Маск.

Frankly, they need better dirty tricks.



The “everyone is Hitler” attack is sooo tired 😴 https://t.co/9fIqS5mWA0 — Elon Musk (@elonmusk) January 21, 2025

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