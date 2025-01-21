Маск прокомментировал свой странный жест, который назвали нацистским
- 21.01.2025, 10:26
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Миллиардера активно критикуют.
Миллиардер Илон Маск отреагировал на комментарии в сети, что якобы он сделал нацистское приветствие во время выступления на церемонии инаугурации президента США Дональда Трампа.
Маск, который в администрации Трампа будет отвечать за эффективность госаппарата, в своей соцсети Х написал, что ему очень надоели атаки в стиле «каждый является Гитлером». «Откровенно говоря, им нужны грязные трюки получше», – написал Маск.
Frankly, they need better dirty tricks.— Elon Musk (@elonmusk) January 21, 2025
The “everyone is Hitler” attack is sooo tired 😴 https://t.co/9fIqS5mWA0