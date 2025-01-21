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Маск прокомментировал свой странный жест, который назвали нацистским

  • 21.01.2025, 10:26
  • 8,484
Маск прокомментировал свой странный жест, который назвали нацистским
Илон Маск

Миллиардера активно критикуют.

Миллиардер Илон Маск отреагировал на комментарии в сети, что якобы он сделал нацистское приветствие во время выступления на церемонии инаугурации президента США Дональда Трампа.

Маск, который в администрации Трампа будет отвечать за эффективность госаппарата, в своей соцсети Х написал, что ему очень надоели атаки в стиле «каждый является Гитлером». «Откровенно говоря, им нужны грязные трюки получше», – написал Маск.

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