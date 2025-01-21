Ученые: Муравьи могут «подсказать», как усовершенствовать ПДД 1 21.01.2025, 10:34

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иллюстративное фото

Следует подсмотреть у насекомых некоторые стратегии перемещения.

Итальянские учёные из Университета Тренто исследовали организацию передвижений в муравьиных колониях. По их мнению, человечеству следует «подсмотреть» у насекомых некоторые стратегии перемещения, пишет «Нож».

Муравьи передвигаются по следам, которые оставили лидеры колонии. Насекомые собираются в небольшие подгруппы, допускают минимальные промежутки особями и избегают обгонов. Такие правила позволяют муравьям успешно и безопасно двигаться даже в переполненной толпе.

Учёные использовали искусственный интеллект, чтобы найти закономерности в скорости передвижения и в траектории перемещения муравьёв на 30-сантиметровой тропе. Как оказалось, насекомые постоянно сохраняют примерно одинаковую скорость и контролируют расстояния между всеми участниками движения.

По мнению учёных, автолюбители будущего могли бы, подражая муравьям, обмениваться данными через Wi-Fi или 5G. Гипотетически, такой подход мог бы обеспечить скоординированность движения групп водителей, что снизило бы вероятность пробок и ДТП.

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