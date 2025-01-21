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Более 1500 км от границы: украинские дроны добрались до закрытого военного города в РФ

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  • 21.01.2025, 10:47
  • 7,192
Более 1500 км от границы: украинские дроны добрались до закрытого военного города в РФ

Местных жителей просят эвакуироваться.

В Комаровском - закрытом городе в Оренбургской области РФ - местных жителей просят эвакуироваться из-за угрозы атаки украинских беспилотников.

Об этом сообщает «Апостроф» со ссылкой на местные СМИ.

Людей просят не тратить время на сборы и срочно следовать в укрытия.

Комаровский является городком войсковой части 68545, которая имеет на вооружении ракеты Р-36 Авангард и РС-28 Сармат и находится в ведении ракетных войск стратегического назначения.

Расстояние от Украины до Комаровского - более полутора тысяч километров. По состоянию на 2024 год население городка составляло 6280 человек.

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