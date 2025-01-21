КНДР поставила Лукашенко на место 4 Telegram-канал «Письма к дочери»

21.01.2025, 10:55

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Случилась дипломатическая неловкость.

Вчера гаранта стабильности поставили на место. И кто? Ладно бы его поставил на место Путин. Путину можно. Кто гаранта платит, тот его и ставит куда захочет.

Или, скажем, коллективный Запад. Во-первых, они гаранта давно не любят. А во-вторых, гарантии у них не той системы, чтобы его куда-нибудь поставить.

Так вот нет же. Гаранта поставила на место Северная Корея, к которой гарант всей душой, как к жертве западного империализма. Причем, ставил даже не сам уважаемый руководитель Ким, а его младшая сестра. Что было, конечно, особенно унизительно.

То есть, буквально в пятницу кое-кто похвастался как Северная Корея домогается его визита на высочайшем уровне, чтобы зачерпнуть его геополитической мудрости. (По мне так это, конечно, не повод, чтобы хвастаться, но больше хвастаться все равно нечем).

И вот вчера младшая сестра руководителя Кима сказал, что она ничего такого не припомнит, чтобы они звали гостей. Зато припоминает, что кое-кто сам набивается в гости уже два года, но его в этих гостях не ждут. Потому что если ты хочешь приехать в гости к уважаемому человеку, то просить надо с уважением.

Короче, случилась дипломатическая неловкость, в которой белорусскому министерству как бы иностранных дел даже нечего сказать. И дело тут не в том, у кого величие больше. Хотя у товарища Кима величие такое, что дай Бог каждому. А у гаранта осталось здоровья, что не дай Бог никому.

Но главный вопрос в статусе. Потому что товарищ Ким Путину равноправный союзник. А кое-кто путинский вассал. И какой смысл тратить время на вассала, если ты можешь поговорить с тем, кто главнее?

То есть, важно не то, что кое-кого поймали соврамши. Первый раз что ли? Кое-кому не привыкать. А важно, что даже товарищ понимает, что с истекающим гарантом нет смысла разговаривать. Во-первых, потому что у него истекает срок гарантий. А во-вторых, он все равно ничего не решает, пока не посоветуется с шефом.

Вот кое-кто все намекает коллективному Западу, что он хотел бы с коллективным Западом поговорить. А коллективный Запада намеков не понимает. (Ну кроме тех его представителей, которые все время находятся с гарантом в одной комнате). Потому что коллективному Западу с ним не о чем с гарантом разговаривать. Потому что поговорить-то он может всякого. А что толку?

Так что прежде, чем набиваться к кому-то на разговоры, надо сначала подтвердить свой суверенный статус. Хотя бы в ограниченных масштабах. Потому что с лицами пониженного суверенного статуса серьезные люди не разговаривают. Некоторые с такими даже за руку не здороваются.

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