Трамп ввел ограничения на получение гражданства США по праву рождения 18 21.01.2025, 10:57

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Юристы предложили свою трактовку 14-й поправки в американскую Конституцию.

Президент Дональд Трамп в первый день в должности поручил правительственным агентствам США больше не выдавать документы о гражданстве детям, рожденным в Соединенных Штатах от родителей, не имеющих законного статуса.

Об этом сообщает WP.

Подписанный Трампом указ запрещает федеральным агентствам выдавать определенные документы, которые обычно предоставляются гражданину США.

Указ, который распространяется на детей, родившихся после 30 дней с момента принятия меры, применяется в случаях, когда родители находятся в США незаконно, а также в ситуациях, когда мать находится в США временно, например по визе, а отец — негражданин.

Постановление опирается на фразу «подпадает под юрисдикцию США», содержащуюся в 14-й поправке. Некоторые сторонники жесткой иммиграционной политики утверждают, что дети иммигрантов без документов не подпадают под «юрисдикцию» США и не должны считаться гражданами в соответствии с Конституцией.

В США действует 14-я поправка Конституции, ратифицированная в 1868 году. Она гарантирует гражданство всем, кто родился на территории Соединенных Штатов.

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