«Человек очень сильно просил, а я достаточно доверчивый» 7 21.01.2025, 11:02

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иллюстративное фото

Минчанин пожаловался на серийного собирателя денег.

На прошлой неделе к Дмитрию на улице подошел другой Дмитрий — не просто так, а потому что срочно понадобились деньги, 25 рублей. Схема напоминает ту, о которой писали чуть более года назад: совпадает даже номер телефона, пишет Onliner.by.

Все произошло в столичной Малиновке. К Дмитрию подошел незнакомец и попросил 25 рублей на бензин — очень надо, а деньги он вернет вечером.

— Человек очень сильно просил, а я достаточно доверчивый, склонен видеть в людях только хорошее и верить. Он просил на бензин, потому что надо срочно заправить машину, съездить к родителям и так далее, — описывает читатель.

Он перевел деньги Дмитрию на карту, тот оставил свой номер телефона. Но прошло несколько дней, мужчина с улицы ничего не вернул, хотя прямо и не отказался этого делать — просто не успел, был занят, заболел.

Тогда возникли подозрения: либо серийному собирателю денег нужна медицинская помощь, либо это продуманная схема и расчет на то, что никто не захочет из-за 25 рублей вступать в длительные разбирательства.

Впрочем, последнее работает: Дмитрий тоже никуда не обращался, времени на это не было. И лучше, чтобы обращались несколько пострадавших, если они есть, тогда и общая сумма долга будет другой, считает мужчина.

— Эти 25 рублей для меня ничего не значат, просто хочется, чтобы другим человек не навредил больше.

О человеке, который представлялся Дмитрием и просил денег на бензин, СМИ писали в октябре 2023 года. Тогда легенда была похожей, но суммы разные — 15, 20, 30 рублей. Люди, которые давали деньги, обычно уставали на стадии переписки и потом прекращали диалог с Дмитрием.

Номер телефона в этих историях совпал, он заканчивается на 65—70, стилистика сообщений тоже очень похожа. Сейчас этот номер на входящие звонки не отвечает.

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