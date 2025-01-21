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Российский солдат расстрелял своего командира из-за пыток в подразделении

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  • 21.01.2025, 11:05
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Российский солдат расстрелял своего командира из-за пыток в подразделении

Это произошло на оккупированной части Запорожской области.

Агенты украинского партизанского движения «АТЕШ» сообщили, что на оккупированной части Запорожской области российский солдат расстрелял своего командира из-за пыток в подразделении.

По данным движения, инцидент произошел в российской 64-й ОМСБр еще 14 января недалеко от населенного пункта Гуляйполе. Там механик-водитель из 5,45 мм автомата Калашникова ранил сержанта и застрелил командира своего отделения гранатометного взвода.

«Командование В/Ч 51460 боится повторных попыток расправы над офицерским и сержантским составом - они пытаются ввести новые ограничения по контролю личного оружия из-за этого случая», - сказано в сообщении.

Россияне заявляют, что условия службы там невыносимые - к ним постоянно применяют пытки и запугивания, изымают мобильные телефоны. Командиры за все требуют взятки, а иногда просто отбирают зарплатные карточки у рядовых солдат.

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