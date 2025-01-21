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«Ты должен это убрать, а не ЖКХ, которое получает за это деньги»

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  • 21.01.2025, 11:11
  • 2,930
«Ты должен это убрать, а не ЖКХ, которое получает за это деньги»
иллюстративное фото

Замусоренная спортплощадка в Рогачеве вызвала жаркие споры в соцсетях.

Житель Рогачева показал в TikTok, как выглядит замусоренная спортивная площадка в его городе. За сутки ролик набрал почти 180 тысяч просмотров. Комментаторы советовали ему все убрать самому, пишет «Зеркало».

Местный житель рассказал, что это единственная спортивная площадка в городе.

«Из всех мест, что я знаю, это буквально мусорка, здесь почти нет куска земли без хлама.

Мало того что она единственная, так еще и такое скотство приходится лицезреть.

Я не жалуюсь, то, что мне надо, я все равно могу сделать, просто делюсь», — написал автор.

В комментариях одни советовали парню самому все убрать, другие защищали (ошибки исправлены):

«Мне вот интересно, если бы это видео добавила старушка лет 80, точно так же все писали бы: „Пойди да убери“? Уверен, нагадили не те, кто там занимается, а те, кто ходит мимо, гуляет с собаками, бухает и т. д».

«Местное руководство, видать, совсем расслабилось».

«А вы что, инвалид? Друзья, наверное, тоже недееспособные? Хотите жить в чистоте — внесите свой вклад в уборку! Это явно сделал не дворник. Это ваше поколение делает!»

«Так вы же воспитали это поколение».

«В коммах лютая база. Типа ты должен это убрать, а не ЖКХ, которое получает за это деньги»

«И кто виноват? Люди, которые забыли все правила поведения и вообще не понимают, что такое культура?!»

«При чем здесь парень? Пусть увидят те, кто делает там беспорядок, и, может быть, станет стыдно».

«Все зависит от людей! В вашем случае местный фаворит оставляет желать лучшего».

@msa_marumasa Из всех мест что я знаю это буквально мусорка, здесь почти нет куска земли без хлама. Мало того что она единственное так ещё и такое скотство приходится лицезреть. Я не жалуюсь, то что мне надо я все равно могу сделать, просто делюсь😕 #рек #gym #спорт #качалка #рекомендации #fyp #экология ♬ King - XXXTENTACION

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