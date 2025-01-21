В Вильнюсе обсуждают путь эвакуации на случай войны 5 21.01.2025, 11:14

3,086

Может быть задействована река.

Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас заявил, что в случае войны или стихийного бедствия одним из путей эвакуации из литовской столицы может стать река Нярис (Вилия).

Об этом пишет LRT.

По словам мэра Вильнюса, он консультировался с армией и «специалистами в этом вопросе» по приспособлению реки для эвакуации.

«Одним из путей эвакуации мог бы быть Нярис, если бы у нас была блокада наземной транспортной инфраструктуры и какие-то другие диверсионные элементы», – сказал Бенкунскас.

Он назвал преимуществом реки то, что ее нельзя «ни взорвать, ни заблокировать».

«Мы очень серьезно рассматриваем, что это может быть одним из наших путей эвакуации», – сказал он.

Одной из проблем является то, что плывя вниз по реке в сторону Каунаса, судну с большей осадкой было бы трудно пройти шесть изгибов реки.

По его словам, Администрация внутренних водных путей должна оценить, что нужно сделать, чтобы сделать Нярис проходимым для «более серьезных судов».

«Эти исследования, насколько я понимаю, были сделаны, они были проанализированы, эти работы были включены в смету, и деньги действительно небольшие в контексте целых оборонных проектов, до 10 миллионов евро», – сказал мэр.

«Рекреация, туризм и все другие вещи также важны, но в военном контексте, с точки зрения военной мобильности, мы имеем совсем другой фон, поэтому эти работы должны быть сделаны как можно быстрее», – сказал он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com