«Вкус воды однозначно изменился, но не так, чтобы хлебать ее из крана» 4 21.01.2025, 11:46

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Что минчане думают об артезианской воде.

Больше недели назад Минск полностью перешел на артезианскую воду. Последними в списке ее счастливых обладателей стали жители самых больших районов нашей столицы — Фрунзенского и Московского. Однако спустя почти неделю минчане все еще неоднозначного мнения о воде в своем доме. Одни заметили разницу, а другие — не особо. Портал tochka.by изучил мнения людей и попытался разобраться, почему так происходит.

Как изменилась вода в Московском районе?

Михаил живет в одной из хрущевок на «Розочке». Родом он из Могилева, где артезианская вода подается довольно давно. Сейчас, по словам молодого человека, однозначно что-то поменялось, но вкус воды он еще не распробовал.

«Думаю, в полной мере почувствовать преимущества артезианской воды мешает состояние труб. Какой-то привкус в воде все равно есть, в Могилеве же такого не наблюдал. Воду так или иначе надо фильтровать», — отметил Михаил.

Жительница Грушевки Анастасия воду из-под крана не пьет принципиально, но изменения все же заметила.

«Не знаю, как на вкус, но запах и цвет у воды стали хорошими. Так что новость о подаче артезианской воды в наши дома отличная», — подчеркнула девушка.

Житель Малиновки Илья разницу после подачи артезианской воды тоже почувствовал. «Вода будто бы стала чище, но из крана мы ее никогда не пили и вряд ли будем. Обходимся покупной», — добавил парень.

Что говорят жители Фрунзенского района?

Жительница Сухарево Татьяна рассказала, что по внешнему виду воды никаких изменений не заметила, да и раньше нареканий не было.

«Запаха у воды нет. По вкусу чуть более питьевая, чем раньше. Но наливать с собой в бутылку я бы ее не стала», — заявила собеседница.

В домах возле станции метро «Спортивная» изменения в качестве воды минчане тоже почувствовали, но не особо сильные.

«Вкус воды однозначно изменился, но не так, чтобы хлебать ее из крана. Для питьевых целей я ее точно использовать не буду. Не знаю, сколько должно пройти времени, чтобы вымылись трубы», — акцентировала Анастасия.

Анна живет в районе проспекта Пушкина. После новости о подаче артезианской воды вместе с семьей пыталась распробовать ее вкус, но не вышло.

«Визуально вода и так была нормальная. Пить ее, наверное, все-таки не буду. Может, со временем что-то поменяется, но пока так», — сказала она.

Мнение об артезианской воде пользователей TikTok

Обсуждение артезианской воды добралось и до пользователей TikTok. Минчане начали массово выкладывать ролики со своими впечатлениями и обзорами.

Так, на одном из видео с подписью «Весь Минск после запуска артезианской воды» девушка прямо из-под крана набирает воду в бокал, а затем выкидывает фильтр-кувшин в мусорку. Однако мнения в комментариях под роликом разделились.

Кто-то из пользователей пишет, что разница незаметна. Вторые же утверждают, что вода по вкусу не отличается от магазинной. А третьи осторожно пророчат разорение компаниям по доставке питьевой воды.

Некоторые возмущаются обилием накипи: «Ну если у нас на „Каменке“ уже артезианская [вода], то лучше бы была старая. Чайник от накипи меньше чистила», — написала пользовательница.

При этом другая жительница Каменной Горки рассказала, как выбросила кулер и фильтры для воды.

Есть и те, кто жалуется на систему водоснабжения: «Артезианскую воду пустили, а трубы поменять забыли».

Под другим подобным роликом комментаторы тоже не пришли к согласию.

Кто-то поинтересовался, можно ли пить воду в Малиновке. На что ему ответили, что в Сухарево, например, уже можно. Кто-то пишет, что у них только на днях «наконец-то пошла вода без запаха вони и хлорки».

Под еще одним из видео развернулась дискуссия даже на тему того, как артезианская вода будет влиять на качество волос.

Некоторые в комментариях пишут, что от высокой жесткости воды волосы становятся очень сухими и ломкими.

«Потому люди и лысеют к 35, что не обращают [внимания] на столь мелкое, но в то же время очень важное свойство воды», — считает один из пользователей.

Кто-то добавил, что оценил свойство воды на кудрявых волосах, и, по его словам, стало лучше.

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