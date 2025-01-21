Трамп подписал почти 200 указов и распоряжений: первые подробности 10 21.01.2025, 11:37

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Решения повлияют и на внутреннюю, и на внешнюю политику.

Новый президент США Дональд Трамп сразу после инаугурации подписал почти 200 указов, меморандумов и распоряжений. Первым делом он отменил 78 «вредоносных» указов Джо Байдена и помиловал 1500 человек, осужденных за нападение на Капитолий в 2021 году. Также Трамп ввел чрезвычайное положение на границах США в связи с ростом нелегальной миграции из Мексики. И потребовал восстановить в США свободу слова и отменить цензуру, сообщает Forbes.

Первыми он подписал несколько указов о назначениях в свою администрацию. Документы касались в том числе назначений временно исполняющих обязанности руководителей различных госструктур.

Еще девять указов 47-й президент США подписал во время инаугурационного парада, который проходил на стадионе Capital One Arena в Вашингтоне. Своим первым указом он отменил 78 «вредоносных» исполнительных указов и меморандумов предыдущего президента Джо Байдена, 17 из которых были подписаны им январе 2025 года. В частности, Байден исключил Кубу из американского списка государств — спонсоров терроризма, в котором она находилась с 2021 года. Тогда именно Трамп внес Кубу в этом список, из которого она была исключена в 2015-м указом президента США Барака Обамы.

Также на сцене стадиона Трамп подписал указ, замораживающий набор служащих в федеральные ведомства. Кроме того он подписал распоряжение, предписывающее всем федеральным служащим незамедлительно вернуться на работу в свои офисы, прекратив практику удаленной работы из дома, которая активно внедрялась бывшей администрацией после пандемии. Там же, на стадионе, Трамп подписал указ о повторном выходе страны из Парижского соглашения по климату (страну вернул в это соглашение в 2021 году Байден). Новый глава Белого дома подписал предписание федеральному правительству восстановить в США свободу слова и отменить цензуру.

Сразу после инаугурационного парада Трамп прибыл в Белый дом, отмечает CNN. Там в Овальном кабинете он первым подписал указ о помиловании почти 1500 человек, осужденных за преступления, связанные с нападением на Капитолий 6 января 2021 года. «Мы надеемся, что они выйдут на свободу сегодня», — подчеркнул новый президент США.

Трамп своим указом также ввел чрезвычайное положение на границах США в связи с ростом нелегальной миграции из Мексики, отмечает Reuters. Другой подписанный им указ позволяет признавать наркокартели международными террористическими организациями и применять для борьбы с ними силу.

Трамп также велел американским военным заняться вопросами защиты южной границы США от нелегальной иммиграции и Он также отменил практику catch and release («поймай и отпусти»), требующей от правоохранительных органов отпускать задержанных нелегальных мигрантов на время, пока длится разбирательство их дела в иммиграционном суде. Также он восстановил практику «Оставайтесь в Мексике», в рамках которой просители убежища в США из третьих стран должны ждать судебных решений по своим делам на территории Мексика. Кроме того 47-й президент США приостановил программы по переселению беженцев, прекратил выдавать американское гражданство детям мигрантов по праву рождения на территории США. И распорядился построить новый участок стены на границе США с Мексикой.

В Овальном кабинете Трамп подписал исполнительный указ о выходе США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

А также своим указом временно, на 90 дней, приостановил все программы помощи США другим странам, предоставляемая «в целях международного развития», сообщило агентство AP. За это время будет проведена проверка, соответствует ли предоставление помощи политическим целям новой администрации.

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США должны иметь право на половину платформы .

Кроме того Трамп подписал указ, который отсрочил блокировку платформы TikTok в США как минимум на 75 дней. Он заявил, что США должны иметь право на половину TikTok. «У нас будет 50% TikTok, а TikTok получит разрешение продолжать свой бизнес», — объяснил он.

Вопреки своим угрозам, Трамп в первый день своего президентства не стал вводить тарифы на иностранный импорт, отмечает Bloomberg. При этом он сообщил, что может ввести повышенная ставку тарифов в 25% для Канады и Мексики.

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