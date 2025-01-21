На синагоге XVIII века в Волковысском районе появилась крыша
- 21.01.2025, 12:01
Памятник архитектуры пытаются спасти от уничтожения.
На каменной синагоге XVIII века в Изабелине в Волковысском районе появилась крыша. Предполагается, что она временная (но сделана такой, какой была в начале ХХ века). Перед этим в здании провели противоаварийные работы, расколотые стены укрепили, пишет телеграм-канал «Спадчына».
Восстановительные работы активно шли в прошлом году. Благодаря им памятник архитектуры спасается от уничтожения.