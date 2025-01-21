На синагоге XVIII века в Волковысском районе появилась крыша 21.01.2025, 12:01

Памятник архитектуры пытаются спасти от уничтожения.

На каменной синагоге XVIII века в Изабелине в Волковысском районе появилась крыша. Предполагается, что она временная (но сделана такой, какой была в начале ХХ века). Перед этим в здании провели противоаварийные работы, расколотые стены укрепили, пишет телеграм-канал «Спадчына».

Восстановительные работы активно шли в прошлом году. Благодаря им памятник архитектуры спасается от уничтожения.

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