закрыть
21 января 2025, вторник, 12:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

На синагоге XVIII века в Волковысском районе появилась крыша

  • 21.01.2025, 12:01
На синагоге XVIII века в Волковысском районе появилась крыша

Памятник архитектуры пытаются спасти от уничтожения.

На каменной синагоге XVIII века в Изабелине в Волковысском районе появилась крыша. Предполагается, что она временная (но сделана такой, какой была в начале ХХ века). Перед этим в здании провели противоаварийные работы, расколотые стены укрепили, пишет телеграм-канал «Спадчына».

Восстановительные работы активно шли в прошлом году. Благодаря им памятник архитектуры спасается от уничтожения.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Маша Зайцева — не жертва, а воин
Маша Зайцева — не жертва, а воин Наталья Радина
Лучше купить магнитик
Лучше купить магнитик Ирина Халип
Россию ждут товары по талонам?
Россию ждут товары по талонам? Андерс Аслунд
Плавучие кошмары трех морей
Плавучие кошмары трех морей Владимир Халип