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На барахолке в Нидерландах скупают старые белорусские деньги

  • 21.01.2025, 12:08
  • 1,296
На барахолке в Нидерландах скупают старые белорусские деньги

За некоторые купюры предлагают более 11 евро.

Белоруска рассказала, что «на барахолке в Нидерландах увидели колллекционера белорусских рублей», пишет «Зеркало».

У него в наличии были банкноты образца 1992−2000 годов. Именно со знаменитыми «зайчиками» купюр не было, но в наличии есть 50-рублевая «белочка» за 2,75 евро и «бобры» за 4,5. Тысяча рублей 1992 года оценена всего в пол-евро, пятитысячная банкнота — 1,75, столько же стоит 20-тысячная из 1994 года.

Пятитысячная 1998 года — 0,75 евро, рублевая 2000 года — 1 евро, пятирублевки и десятирублевки — 1,25 евро. Могут быть варианты в ценах — возможно, из-за разности дизайна или редкости номеров.

Зеленую сторублевку 2000 года оценили в 3,5 евро, тысяча рублей того же образца — 9 евро, а пять тысяч — целых 11,5.

@vi_rozhko На барахолке в Нидерландах увидели колллекционара белорусских рублей #барахолка #нидерланды #беларусь #белорусскиерубли #тиктокбеларусь ♬ Monkeys Spinning Monkeys - Kevin MacLeod & Kevin The Monkey

В комментариях предлагали купить у них уже недействительные рубли (ошибки исправлены):

• «Есть все, кому надо?»

• «Блин, можно было миллионером стать».

• «А я их задаром отдал другу, который деньги коллекционирует. Ахахаха».

• «Может, наконец-то наша макулатура что-то стоить будет».

• «У меня все есть, даже не успел потратить».

• «Где найти этих коллекционеров?»

• «Если там стоит рядом цена даже в десять евро, это не значит, что они продаются».

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