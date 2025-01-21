Финляндия арестовала судно, повредившее кабеля в Балтийском море 21.01.2025, 12:18

Расследование дела о повреждении кабелей продолжается.

Окружной суд Хельсинки, действующий в качестве морского суда, постановил арестовать судно Eagle S, которое подозревают в причастности к повреждению кабелей связи на дне Балтийского моря. Об этом сообщило в понедельник, 20 января, финское онлайн-издание Yle.

Уточняется, что судебное решение принято по ходатайству компаний, которым принадлежат оборванные кабели: финских Fingrid и Elisa, а также эстонской Elering. Fingrid и Elering совместно владеют электрическим кабелем Estlink 2, а Elisa является единственным владельцем двух телекоммуникационных кабелей, проложенных из Финляндии в Эстонию, напоминает Yle. Компании возлагают ответственность за причиненный ущерб на судоходную компанию Caravella из ОАЭ, которой принадлежит танкер Eagle S.

Расследование дела о повреждении кабелей продолжается, общая сумма ущерба еще не определена окончательно.

Ходатайство об аресте танкера Eagle S подала и компания Cinia, пишет Yle. Ей принадлежит кабель C-Lion1, соединяющий Германию и Финляндию по дну Балтийского моря. Он был поврежден в середине ноября 2024 года.

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