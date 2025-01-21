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Украинские десантники отбили штурмы россиян в Курской области

  • 21.01.2025, 12:33
Украинские десантники отбили штурмы россиян в Курской области
иллюстративное фото

Атаки закончились для врага тяжелыми потерями.

Бойцы ВСУ отбили несколько штурмов российских войск в Курской области. Как сообщает Telegram-канал Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины, россиянам были нанесены значительные потери.

«Российские военные не прекращают попыток выбить подразделения Сил обороны Украины с территории Курской области РФ. Штурмовые действия на позиции украинских воинов продолжаются почти ежедневно. Враг бросает в бой пехоту усиленную бронетехникой», - подписано видео.

Несмотря на это «накаты» штурмовых групп противника разбиваются о стойкость, мужество и военное мастерство украинских десантников. В последний раз было отражено несколько атак врага, которые закончились для него тяжелыми потерями в живой силе и бронетехнике.

Иллюстративное фото: украинские десантники отбили несколько штурмов врага в Курской области
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