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Крупнейший банк Беларуси начал блокировать переводы

  • 21.01.2025, 12:34
Крупнейший банк Беларуси начал блокировать переводы

Это якобы мера против мошенников.

Беларусбанк запустил новый механизм проверки реквизитов получателя при переводе денег. Система автоматически проверяет их на «благонадежность» и в случае необходимости блокирует транзакцию. «После этой новости мошенников должно бросить в холодный пот», — прокомментировали в пресс-службе банка.

Проверка реквизитов при совершении переводов позволяет выявить действующие счета или карточки, которые когда-либо фигурировали в преступных схемах и которые злоумышленники могли снова задействовать для вывода денег.

В этом случае клиент не сможет завершить операцию и получит уведомление: «Денежный перевод по указанным вами реквизитам невозможен в связи с наличием у банка признаков несанкционированного перевода (возможным мошенничеством)».

Дальше информация будет направляться правоохранительным органам. А решение о переводе примут только после завершения разбирательства.

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