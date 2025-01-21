Крупнейший банк Беларуси начал блокировать переводы
- 21.01.2025, 12:34
Это якобы мера против мошенников.
Беларусбанк запустил новый механизм проверки реквизитов получателя при переводе денег. Система автоматически проверяет их на «благонадежность» и в случае необходимости блокирует транзакцию. «После этой новости мошенников должно бросить в холодный пот», — прокомментировали в пресс-службе банка.
Проверка реквизитов при совершении переводов позволяет выявить действующие счета или карточки, которые когда-либо фигурировали в преступных схемах и которые злоумышленники могли снова задействовать для вывода денег.
В этом случае клиент не сможет завершить операцию и получит уведомление: «Денежный перевод по указанным вами реквизитам невозможен в связи с наличием у банка признаков несанкционированного перевода (возможным мошенничеством)».
Дальше информация будет направляться правоохранительным органам. А решение о переводе примут только после завершения разбирательства.