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Начал Трамп радикально

  • Андрей Окунь
  • 21.01.2025, 12:37
Начал Трамп радикально
Андрей Окунь

Америка сейчас проживает психологическую эйфорию.

И снова жизнь как бы замирает. Все отодвигается на задний план рядом с главным Событием. Это день, когда все информационные дороги, пути и тропки ведут на инаугурацию Трампа. Мир обсуждает американского президента — другого не дано.

Люди тянутся к нему, пытаются ухватить кусочек торжества для себя. Ведь каждый отчетливо улавливает, если не мозгом, то чуйкой или предпринимательской жилкой, что вопросы решаются сейчас там. Вообще все вопросы.

Неудивительно, что в Вашингтон сегодня слетелась мировая элита. От миллиардеров и политиков до знаменитостей всех мастей и пошивов — каждый хочет прикоснуться к настоящей Власти. Постоять рядом с ней, погреться об ее силу и могущество.

И каким бы суверенным духом ни обладало лицо, оно тем не менее пытается стать частью События. Как меньший по массе спутник притягивается к планете, так и Путин сегодня все же не смог остаться в стороне, хотя и любит частенько изображать из себя недотрогу. Даже заседание Совета безопасности передвинули с конца недели, чтобы президент России, как бы между делом, мог поздравить Трампа и напомнить ему, что очень ждет звонка.

Одним словом, сегодня все хотят Трампа. Все ждут, что именно в их сторону посмотрит свежеутвержденный президент, займется их вопросами. Но этот господин, как и положено, будет действовать исключительно в своих интересах.

Ну как хорош, чертяга. Дональд Трамп повел свою первую после инаугурации речь радикальным путем. И не могу сказать, что это не было эффектным.

Трамп президентским указом запустил масштабную добычу нефти и газа, отменил государственную цензуру, упразднил политику инклюзивности и диверсификации: отныне в США будут признаны только два пола — мужской и женский.

Это еще не все. Он ввел режим ЧС на южной границе с Мексикой. Приравнял мексиканские наркокартели к террористическим организациям. Дал обещание «вернуть» Панамский канал и выдворить из страны всех нелегальных мигрантов.

А потом заявил, что Америка высадит своих астронавтов на Марсе, чтобы те воткнули звездно-полосатый флаг в почву красной планеты. И ведь даже столь громогласные обещания он умудряется упаковать в конфетку: «Амбиция — кровь великой нации. И сейчас наша нация самая амбициозная в мире».

Америка сейчас проживает психологическую эйфорию. И не важно, что последует завтра и чем обернутся слова.

Андрей Окунь, Telegram

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