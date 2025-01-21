За четыре года число адвокатов в Беларуси сократилось на четверть 5 21.01.2025, 12:50

В стране осталось лишь 1,6 тысячи практикующих специалистов.

По данным международной обсерватории «Юристы в опасности» (OIAD), распространенным Белорусской ассоциацией адвокатов прав человека (БААПЧ), в Беларуси осталось 1,6 тыс. практикующих адвокатов.

Отмечается, что в 2021 году в стране практиковало 2,2 тыс. адвокатов. Таким образом, за четыре года их количество сократилось на 27,3%.

По данным обсерватории, в 2020–2024 годах по меньшей мере одиннадцати белорусским адвокатам выдвинули обвинения в рамках уголовных дел, шесть адвокатов находятся за решеткой, четыре «подверглись пыткам во время задержания», не менее 139 лишены права на профессию.

БААПЧ сообщает, что 20–25 января в разных городах США, Германии, Великобритании, Франции, Италии и других стран проходят акции в поддержку белорусских адвакатов. Мероприятия проводятся, чтобы распространить информацию о «репрессиях в отношении белорусских адвокатов, арестах, пытках, запугиваниях, публичной дискредитации, препятствовании со стороны государства в исполнении адвокатской деятельности, особенно по политически мотивированным делам, о полном государственном контроле над профессией юриста и отсутствии независимой судебной власти».

«Государство принуждает молчать адвокатов внутри страны, что только подчеркивает исключительную важность постоянной международной поддержки и солидарности», — отмечает БААПЧ.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com