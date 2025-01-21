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За четыре года число адвокатов в Беларуси сократилось на четверть

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  • 21.01.2025, 12:50
За четыре года число адвокатов в Беларуси сократилось на четверть

В стране осталось лишь 1,6 тысячи практикующих специалистов.

По данным международной обсерватории «Юристы в опасности» (OIAD), распространенным Белорусской ассоциацией адвокатов прав человека (БААПЧ), в Беларуси осталось 1,6 тыс. практикующих адвокатов.

Отмечается, что в 2021 году в стране практиковало 2,2 тыс. адвокатов. Таким образом, за четыре года их количество сократилось на 27,3%.

По данным обсерватории, в 2020–2024 годах по меньшей мере одиннадцати белорусским адвокатам выдвинули обвинения в рамках уголовных дел, шесть адвокатов находятся за решеткой, четыре «подверглись пыткам во время задержания», не менее 139 лишены права на профессию.

БААПЧ сообщает, что 20–25 января в разных городах США, Германии, Великобритании, Франции, Италии и других стран проходят акции в поддержку белорусских адвакатов. Мероприятия проводятся, чтобы распространить информацию о «репрессиях в отношении белорусских адвокатов, арестах, пытках, запугиваниях, публичной дискредитации, препятствовании со стороны государства в исполнении адвокатской деятельности, особенно по политически мотивированным делам, о полном государственном контроле над профессией юриста и отсутствии независимой судебной власти».

«Государство принуждает молчать адвокатов внутри страны, что только подчеркивает исключительную важность постоянной международной поддержки и солидарности», — отмечает БААПЧ.

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