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Нефтебаза, авиазавод и командный пункт: Генштаб ВСУ рассказал о ночных ударах по россиянам

  • 21.01.2025, 12:50
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Нефтебаза, авиазавод и командный пункт: Генштаб ВСУ рассказал о ночных ударах по россиянам

Успешные атаки украинцев.

Силы обороны Украины поразили ряд важных российских объектов, среди которых нефтебаза, авиационный завод и командный пункт.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ во вторник, 21 января.

В ночь на вторник, 21 января, украинские беспилотники второй раз за неделю ударили по нефтебазе Лискинская в Воронежской области РФ.

В результате атаки горят резервуары с горюче-смазочными материалами, которыми россияне обеспечивают свою оккупационную армию. Нефтебаза принадлежит одной из крупнейших российской государственной корпорации Роснефть.

Также Силы беспилотных систем вместе с Силами спецопераций ВСУ поразили инфраструктуру АО «Смоленский авиационный завод» в российской Смоленской области, где модернизируют и производят боевые самолеты. Зафиксированы взрывы на территории авиазавода.

Кроме того, ВСУ нанесли удар по командному пункту 29 общевойсковой армии России во временно оккупированной Волновахе Донецкой области. Есть информация о взрывах и задымлении в районе цели.

В Генштабе отметили, что результаты ударов пока уточняются.

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