Нефтебаза, авиазавод и командный пункт: Генштаб ВСУ рассказал о ночных ударах по россиянам 21.01.2025, 12:50

2,106

Успешные атаки украинцев.

Силы обороны Украины поразили ряд важных российских объектов, среди которых нефтебаза, авиационный завод и командный пункт.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ во вторник, 21 января.

В ночь на вторник, 21 января, украинские беспилотники второй раз за неделю ударили по нефтебазе Лискинская в Воронежской области РФ.

В результате атаки горят резервуары с горюче-смазочными материалами, которыми россияне обеспечивают свою оккупационную армию. Нефтебаза принадлежит одной из крупнейших российской государственной корпорации Роснефть.

Также Силы беспилотных систем вместе с Силами спецопераций ВСУ поразили инфраструктуру АО «Смоленский авиационный завод» в российской Смоленской области, где модернизируют и производят боевые самолеты. Зафиксированы взрывы на территории авиазавода.

Кроме того, ВСУ нанесли удар по командному пункту 29 общевойсковой армии России во временно оккупированной Волновахе Донецкой области. Есть информация о взрывах и задымлении в районе цели.

В Генштабе отметили, что результаты ударов пока уточняются.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com