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Поздравление из Кремля

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  • Виталий Портников
  • 21.01.2025, 13:08
  • 4,086
Поздравление из Кремля
Виталий Портников

Классическая логика – как раз то, что не интересует Путина.

Для того чтобы поздравить Дональда Трампа со вступлением в должность и заявить о готовности к встрече с ним и переговорам о «всеобъемлющем мире», Владимир Путин созвал специальное заседание с постоянными членами Совбеза России. При этом сам Дональд Трамп в своей инаугурационной речи ни о России, ни о войне в Украине даже не вспомнил. Хотя нельзя сказать, что эта тема вообще не беспокоит нового американского президента: на «митинге победы» накануне инаугурации Трамп пообещал российско-украинскую войну остановить. Но на этот раз не сказал когда. И не сказал как.

Впрочем, заявления Путина во время встречи с постоянными членами Совета безопасности России оставляют новой американской администрации не так уж много возможностей. Российский президент решил напомнить, что ему нужно не перемирие, а «долгосрочный мир». Но, чтобы ни у кого не было сомнений, что это за мир такой, Путин продолжил фразу: «На основе уважения законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе».

Вопрос о том, что же это за народы такие, отсылает нас к памятной речи Путина в ночь с 23 на 24 февраля 2022 года, когда российские войска уже пересекали границы Украины с Россией и Беларусью, а российские самолеты бомбили украинские города, поселки, дороги и аэродромы. Тогда Путин тоже говорил не об украинском народе, а о неких мифических «народах Украины», самоопределение которых должно быть обеспечено в результате объявленной им спецоперации. Теперь совершенно ясно, что Путин имел в виду под этими «народами». Ему не хотелось признавать, что российская оккупация проводит линии разделения внутри территорий исторического расселения украинского народа. И он на ходу придумывал «народ ДНР» или «народ Херсонской области», чтобы оправдать уже подготовленные решения по аннексии украинских регионов. Собственно, это и была та задача, которую президент России мог бы поставить перед новым, марионеточным руководством Украины, оккупируй он Киев за три дня: провести в восточных и южных областях страны «референдумы» о провозглашении «независимости» и присоединении к России. План провалился, а желание осталось, и теперь Путин хочет реализовать его с помощью переговоров с новым партнером в Америке. Изменилось разве что представление Путина о государственности Украины. В 2022 году он все еще считал, что она имеет право на существование – только, конечно, в российской сфере влияния и в границах, которые определит сам Кремль. Сейчас он расплывчато говорит уже о некоем «регионе», в котором живут «народы», чьи права и нужно обеспечить. Так что, когда Николай Патрушев говорил, что в 2025 году Украина перестанет существовать, он не просто выдавал желаемое за действительное, а транслировал надежды самого Путина.

Очевидно, что у Дональда Трампа свои представления о том, как должна быть завершена война. Американский президент неоднократно повторял, что хотел бы добиться ситуации, при которой с обеих сторон фронта перестали бы гибнуть люди, представители его команды уже после победы Трампа и в ходе парламентских слушаний о назначениях на должности говорили о важности взаимных компромиссов. По большому счету, логика Трампа и его команды – это классическая логика здравого смысла, подсказывающая, что если обе стороны не могут добиться желаемого: Россия –уничтожения Украины, а Украина – восстановления своей территориальной целостности, – то они должны остановиться. А задача американского президента – добиться этого и создать предпосылки, не допускающие возобновления конфликта.

Но, кажется, классическая логика – как раз то, что не интересует Путина. Путин тоже утверждает, что он не хочет «перемирия… с целью последующего продолжения конфликта», зато он хочет мира на своих условиях. Тех самых своих условиях, из 2022 года, – будто этих трех лет не было, не было провала «блицкрига» и военного тупика. Путин продолжает считать, что своего добьется – с Трампом или без него.

Не знаю, заметил ли новый американский президент в суматохе инаугурационных торжеств, что Путин в первые же минуты пребывания Трампа у власти выдвинул ему самый настоящий ультиматум и не оставил надежд на скорое прекращение самой масштабной и кровопролитной войны ХХІ столетия.

Но, похоже, именно это и произошло.

Виталий Портников, «Радио Свобода»

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