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Психолог назвал три неожиданных вывода из сериала «Игра в кальмара»

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  • 21.01.2025, 13:13
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Психолог назвал три неожиданных вывода из сериала «Игра в кальмара»

Сериал обнажает неудобные истины об инстинктах выживания, групповой динамике и принятии моральных решений.

Южнокорейский сериал Netflix «Игра в кальмара», имеющий в мире феноменальный успех, вскрывает слои человеческой натуры, обнажая неудобные истины об инстинктах выживания, групповой динамике и принятии моральных решений, пишет в статье для Forbes  психолог Марк Трэверс.

Как отмечает Трэверс, сериал заставляет задуматься: а как бы я поступил в такой же ситуации? Люди в основном верят, что поступали бы правильно и высокоморально, однако сериал демонстрирует «леденящие душу» выводы о том, как большинство людей поступят на самом деле.

1. Мораль не всегда побеждает выживание

Большинству людей нравится верить в то, что они обладают сильным моральным компасом. Возможно, это действительно так, когда мы сталкиваемся с относительно «нормальными» проблемами повседневной жизни. Однако ситуация существенно меняется, когда ваша жизнь зависит от предательства других людей.

«Хотя таких персонажей, как рэпер Танос - «плохой парень» из второго сезона - легко ненавидеть за их сомнительные поступки и выбор своего благополучия в пользу других, психологические исследования показывают, что большинство из нас, вероятно, совершили бы немыслимые ранее поступки, когда на кону стоит наше выживание», - пишет Трэверс.

Исследование, опубликованное в журнале Psychoneuroendocrinology, показало, что сильный стресс изменяет когнитивные и эмоциональные функции. Это означает, что при столкновении с экстремальными обстоятельствами нам трудно мыслить здраво и контролировать свои эмоции, и это заставит многих людей отдать предпочтение самосохранению, а не благополучию других людей, поскольку мы настроены на выживание - как правило, любой ценой.

2. Менталитет толпы опасно силен

После каждой игры участники могут проголосовать за то, чтобы продолжить игру или покинуть ее. После того как они стали свидетелями жестоких и бессмысленных смертей своих сверстников, можно было бы предположить, что выбор будет очевиден. Однако «Игра в кальмара» наглядно демонстрирует влияние менталитета толпы, показывая, как коллективное давление может преобладать над индивидуальным суждением.

Правда в том, что большинство людей принимает совсем другие решения, когда в дело вступает коллектив, отмечает психолог. Став частью группы, люди могут совершать действия, о которых они никогда бы не подумали в одиночку.

Гюстав Ле Бон в книге «Толпа и психология революции» предполагает, что большие толпы могут быть иррациональными, часто благодаря харизматическому лидерству, и большинство людей предпочитают идти на поводу у других. Групповые решения также могут снизить чувство личной ответственности, поскольку люди находят солидарность в том, чего хотят массы. 

3. Человеческая мотивация сложна

Деньги могут заставить людей войти в дверь, но что заставляет их играть? Изначально все участники играют ради финансовой выгоды - классический пример внешней мотивации. Однако по мере прохождения игры мы также наблюдаем смещение в сторону внутренних мотиваций, таких как искупление, гордость и личные отношения.

Это важная часть шоу, потому что большинство людей готовы на многое ради денег, но без внутренней мотивации никакие деньги не будут стоить такого риска для себя и других.

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