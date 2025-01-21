Трамп уволил более 1000 назначенцев Байдена 6 21.01.2025, 13:25

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Среди них — генерал Марк Милли.

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует уволить более 1000 назначенцев из администрации экс-президента Джо Байдена, среди которых шеф-повар Хосе Андрес и бывший глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли.

Об этом сообщает Reuters.

«Мой президентский кадровый офис активно работает над выявлением и увольнением более тысячи президентских назначенцев из предыдущей администрации, которые не соответствуют нашему видению Make America Great Again, — заявил Трамп в своей заметке в социальной сети Truth Social.

Отмечается, что этот шаг вызывает беспокойство относительно того, что он стремится заменить назначенцев Байдена лицами, верными его повестке дня.

Трамп заявил, что увольняет, в частности, Марка Милли, которого Байден помиловал в понедельник, из Национального консультативного совета по вопросам инфраструктуры. Кроме того, Хосе Андреса, которого Байден наградил Президентской медалью свободы, вывели из состава Президентского совета по вопросам спорта, фитнеса и питания.

Отмечается, что портрет Милли убрали из Пентагона вскоре после инаугурации президента.

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