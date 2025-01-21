В Гродно уменьшили желудок пациенту весом 180 килограмм 2 21.01.2025, 13:22

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иллюстративное фото

Операция прошла как мастер-класс.

В Гродненской университетской клинике провели мастер-класс для медиков, частью которого стала операция по уменьшению желудка пациенту с весом 180 кг, сообщило главное управление здравоохранения Гродненского облисполкома, заметило издание Hrodna.life. Из-за ожирения мужчина также страдал апноэ — остановкой дыхания во время сна.

Во время операции по минигастрошунтированию в Гродно. Фото: grodnouzo.gov.by

Мастер-класс организовали специалисты Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии. Сначала они прочитали доклады на основе практики для сотрудников клиники, аспирантов, интернов и студентов ГрГМУ. Второй частью стали совместные с гродненскими хирургами две операции минигастрошунтирования. Пациентами были мужчина весом 180 кг и женщина весом 120 кг. Оба — младше 40 лет. Врачебный консилиум рекомендовал им минигастрошунтирование, так как другие методы снижения веса оказались для них неэффективными.

Мужчина из-за избыточной массы тела также страдал синдромом абструктивного апноэ сна. По этой причине после операции он сутки провел в реанимации. На следующий день мужчина пришел в сознание и смог самостоятельно сидеть в постели. Его выписали, но оставили под наблюдением специалистов.

Как это работает

Минигастрошунтирование — один из методов бариатрической хирургии, хирургического лечения ожирения. Суть операции заключается в уменьшении объема желудка и исключении части тонкого кишечника из процесса пищеварения. Это снижает количество потребляемой пищи и уменьшает всасывание питательных веществ. Такие операции рекомендуют пациентам с индексом массы тела выше 40 или от 35 при наличии сопутствующих заболеваний, например, диабета или апноэ. Успех лечения требует от пациента изменения образа жизни, привычек в питании и выполнения всех рекомендаций врача.

В Гродно уменьшают желудки с прошлого года

Методы бариатрической хирургии в мире применяют с 1966 года. В Беларуси первые такие операции начали проводить в 2008 году. В Гродненской университетской клинике бариатрическая хирургия появилась в 2024 году. Гродно стал вторым городом после Минска, где занялись этим направлением. Чаще всего здесь выполняют минигастрошунтирование и продольную резекцию желудка (формирование желудочной трубки на 60−150 мл через удаление большей части желудка для уменьшения аппетита). При любом методе человек может избавиться от 40−90% лишнего веса.

Хотя такие операции считаются относительно безопасными, полностью исключить риски невозможно. Так, летом прошлого года в Гродно после бариатрической операции умерла женщина. У нее остался маленький ребенок.

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