На подъезде к Мозырскому НПЗ появились странные укрепления

На подъезде к Мозырскому НПЗ появились странные укрепления5
- 21.01.2025, 13:28
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Окопы с бойницами и шлагбаум из бревен.
Вдоль трассы между Мозырем и Мозырский НПЗ в районе деревни Пеньки появились окопы с бойницами и шлагбаум из бревен. Примечательно, что бойницы огневых точек направлены не в сторону украинской границы, а к Мозырю. Эти сооружения появились как минимум неделю назад, об этом «Флагштоку» сообщили жители Мозырского района.
Сегодня местные информационные ресурсы со ссылкой на военного комисcара Игоря Чайку сообщили о проведении учений ВС РБ «в промзоне города Мозыря»:
«В эти дни идут плановые занятия по боевой подготовке. Сейчас отрабатываются вопросы, касающиеся перекрытия автомобильных путей».