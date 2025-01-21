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На подъезде к Мозырскому НПЗ появились странные укрепления

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  • 21.01.2025, 13:28
  • 3,402
На подъезде к Мозырскому НПЗ появились странные укрепления
иллюстративное фото

Окопы с бойницами и шлагбаум из бревен.

Вдоль трассы между Мозырем и Мозырский НПЗ в районе деревни Пеньки появились окопы с бойницами и шлагбаум из бревен. Примечательно, что бойницы огневых точек направлены не в сторону украинской границы, а к Мозырю. Эти сооружения появились как минимум неделю назад, об этом «Флагштоку» сообщили жители Мозырского района.

Сегодня местные информационные ресурсы со ссылкой на военного комисcара Игоря Чайку сообщили о проведении учений ВС РБ «в промзоне города Мозыря»:

«В эти дни идут плановые занятия по боевой подготовке. Сейчас отрабатываются вопросы, касающиеся перекрытия автомобильных путей».

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