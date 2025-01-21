закрыть
21 января 2025, вторник, 14:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Потери российских оккупантов становятся безумными

  • 21.01.2025, 13:30
  • 4,666
Потери российских оккупантов становятся безумными

У РФ снижается запас танков и бронетехники.

Украинский блогер Алексей Копытько в Telegram пишет о масштабных потерях российских оккупантов:

— Важный момент, на который обращают внимание и наши исследователи, и западные, и оппозиционные российские. У РФ снижается запас танков и бронетехники на базах хранения, темпы производства и восстановления не компенсируют темпы потерь.

Ввиду чего нарастает количество случаев использования россиянами переделанных гражданских автомобилей, тех же буханок, для подброса небольших групп пехоты к ЛБС. Это подтверждают наши военные.

Равно как темпы набора наемников не компенсируют темпы потерь живой силы (о чем я писал в прошлый раз).

В начале 2025 года видим такой рисунок.

Идет одновременное соревнование по нескольким направлениям.

С одной стороны, Россия применяет тактику наступления малыми группами. В условиях тотального пренебрежения Кремля к жизни своих солдат и пока еще численного превосходства, российская армия ползет вперед. Ввиду дефицита и уязвимости техники, темпы такого подползания - 55 км в год по прямой на самом успешном участке.

С другой стороны, расширяется применение роботизированных и беспилотных комплексов украинской армией. Которые постепенно нивелируют преимущество в технике и перемалывают живую силу врага.

В какой-то точке эти тенденции должны сбалансироваться, если не будет обрушений.

Причины, которые могут вызвать просадку фронта:

1) резкое уменьшение/торможение внешней помощи, что приведет к разрывам в обеспечении боеприпасами в первую очередь; 2) внутренняя дестабилизация.

В войне «люди против людей» российско-корейские (и им подобные) силы однозначно имеют преимущество. Но в ситуации люди и роботы против людей и роботов все иначе. Появляются дополнительные мультипликаторы, коэффициенты и т.д.

Все, что написано – не для самоуспокоения. Карту все видят. Проблемы все знают. Но и масштаб стоит представлять.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Маша Зайцева — не жертва, а воин
Маша Зайцева — не жертва, а воин Наталья Радина
Лучше купить магнитик
Лучше купить магнитик Ирина Халип
Россию ждут товары по талонам?
Россию ждут товары по талонам? Андерс Аслунд
Плавучие кошмары трех морей
Плавучие кошмары трех морей Владимир Халип