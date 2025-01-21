Потери российских оккупантов становятся безумными 21.01.2025, 13:30

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У РФ снижается запас танков и бронетехники.

Украинский блогер Алексей Копытько в Telegram пишет о масштабных потерях российских оккупантов:

— Важный момент, на который обращают внимание и наши исследователи, и западные, и оппозиционные российские. У РФ снижается запас танков и бронетехники на базах хранения, темпы производства и восстановления не компенсируют темпы потерь.

Ввиду чего нарастает количество случаев использования россиянами переделанных гражданских автомобилей, тех же буханок, для подброса небольших групп пехоты к ЛБС. Это подтверждают наши военные.

Равно как темпы набора наемников не компенсируют темпы потерь живой силы (о чем я писал в прошлый раз).

В начале 2025 года видим такой рисунок.

Идет одновременное соревнование по нескольким направлениям.

С одной стороны, Россия применяет тактику наступления малыми группами. В условиях тотального пренебрежения Кремля к жизни своих солдат и пока еще численного превосходства, российская армия ползет вперед. Ввиду дефицита и уязвимости техники, темпы такого подползания - 55 км в год по прямой на самом успешном участке.

С другой стороны, расширяется применение роботизированных и беспилотных комплексов украинской армией. Которые постепенно нивелируют преимущество в технике и перемалывают живую силу врага.

В какой-то точке эти тенденции должны сбалансироваться, если не будет обрушений.

Причины, которые могут вызвать просадку фронта:

1) резкое уменьшение/торможение внешней помощи, что приведет к разрывам в обеспечении боеприпасами в первую очередь; 2) внутренняя дестабилизация.

В войне «люди против людей» российско-корейские (и им подобные) силы однозначно имеют преимущество. Но в ситуации люди и роботы против людей и роботов все иначе. Появляются дополнительные мультипликаторы, коэффициенты и т.д.

Все, что написано – не для самоуспокоения. Карту все видят. Проблемы все знают. Но и масштаб стоит представлять.

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