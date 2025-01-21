Лукашенко хочет построить новую АЭС под Могилевом

Лукашенко хочет построить новую АЭС под Могилевом12
- 21.01.2025, 13:40
- 3,364
Островецкая АЭС не работает уже больше месяца.
Лукашенко хочет построить в Беларуси еще одну АЭС. Ее могут возвести южнее Могилева. Об этом диктатор заявил во время посещения МАЗа.
«Или расширять будем ту, в Островце, или у нас есть другая международно признанная площадка южнее Могилева, где можно построить... станцию», — сказал Лукашенко.
Отметим, БелАЭС не работает уже больше месяца. Первый энергоблок Белорусской АЭС на «плановом ремонте» с начала декабря. Второй энергоблок был на ремонте летом-осенью, в середине октября его включили в сеть. Но что-то пошло не так.