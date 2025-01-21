Лукашенко хочет построить новую АЭС под Могилевом 12 21.01.2025, 13:40

3,364

Островецкая АЭС не работает уже больше месяца.

Лукашенко хочет построить в Беларуси еще одну АЭС. Ее могут возвести южнее Могилева. Об этом диктатор заявил во время посещения МАЗа.

«Или расширять будем ту, в Островце, или у нас есть другая международно признанная площадка южнее Могилева, где можно построить... станцию», — сказал Лукашенко.

Отметим, БелАЭС не работает уже больше месяца. Первый энергоблок Белорусской АЭС на «плановом ремонте» с начала декабря. Второй энергоблок был на ремонте летом-осенью, в середине октября его включили в сеть. Но что-то пошло не так.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com