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Лукашенко хочет построить новую АЭС под Могилевом

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  • 21.01.2025, 13:40
  • 3,364
Лукашенко хочет построить новую АЭС под Могилевом

Островецкая АЭС не работает уже больше месяца.

Лукашенко хочет построить в Беларуси еще одну АЭС. Ее могут возвести южнее Могилева. Об этом диктатор заявил во время посещения МАЗа.

«Или расширять будем ту, в Островце, или у нас есть другая международно признанная площадка южнее Могилева, где можно построить... станцию», — сказал Лукашенко.

Отметим, БелАЭС не работает уже больше месяца. Первый энергоблок Белорусской АЭС на «плановом ремонте» с начала декабря. Второй энергоблок был на ремонте летом-осенью, в середине октября его включили в сеть. Но что-то пошло не так.

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