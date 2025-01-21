Подозреваемый в убийстве женщины, тело которой нашли в авто Гоши Куценко, захотел воевать против Украины 6 21.01.2025, 13:49

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Гошa Куценко

Преступнику грозит до 15 лет за решеткой.

Россиянин, который убил женщину и оставил ее труп в машине российского актера из Украины Гоши Куценко, захотел служить в рядах армии РФ, чтобы пойти воевать против Украины. Убийца во время допроса признался в содеянном и, чтобы искупить вину, попросился на войну убивать украинцев.

Жестокое убийство женщины, на теле которой обнаружили 12 ножевых ранений, не осталось без наказания. Как пишет УНИАН со ссылкой на росСМИ, против мужчины завели уголовное дело. Ему грозит до 15 лет лишения свободы, но уже сейчас в отношении его избрана мера пресечения в виде ареста в течение двух месяцев.

Как известно, ранее росмедиа писали, что убийцей является 30-летний безработный Альберт Абдуллин из Казани. На его счету есть уже немало других преступлений: убийства, кражи, изнасилования, разбой и тому подобное. Во время судебного заседания подозреваемый не показывал свое лицо, однако журналисты страны-агрессора заметили, что он держал в руках бумажку с просьбой отправить его на фронт.

Россиянин, который убил женщину

Россиянин, который убил женщину

«Ваша честь! Прятаться от следствия и суда не намерен. В содеянном раскаиваюсь. Прошу прощения у родственников потерпевшей. Я подал ходатайство о прохождении в рядах СВО, чтобы искупить свою вину», - говорится в записке убийцы.

Стало известно, что преступник уже служил в рядах оккупационной армии и участвовал в так называемой «СВО». С фронта он вернулся год назад. В 2019 году его осудили за убийство, но тогда ему удалось избежать наказания и пойти воевать.

Отметим, что убийство произошло в воскресенье, 19 января. Абдуллин нанес 12 ножевых ранений. От полученных травм женщина скончалась на месте. Причиной убийства стал конфликт. Тело женщины убийца затащил в авто, которое принадлежит предателю Куценко, после чего еще более трех часов просидел рядом с трупом.

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