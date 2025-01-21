И это только начало Александр Роднянский

21.01.2025, 13:57

2,488

Александр Роднянский

Мир вступил в период радикальных изменений.

Вот и случилось. Дональд Трамп стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки.

С его приходом мир вступил в период радикальных изменений. Это не преувеличение и не оценка. Я знаю много людей, связывающих с Трампом надежды на лучшее. Как знаю и тех, кто скорбит по уходящим «демократическим» временам. Давайте судить по делам.

Трамп сразу отменил более 80 указов Байдена и подписал несколько десятков своих.

Объявлено чрезвычайное положение на границе с Мексикой. Граница закрыта.

Наркокартели признаны иностранными террористическими организациями.

Запущена процедура отмены права на гражданство по рождению.

Подписан указ о выходе США из Парижского соглашения по климату и объявлено о выходе США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Объявлена энергетическая чрезвычайная ситуация с целью увеличения добычи нефти и газа, отменены субсидии на электрические транспортные средства.

Генеральному прокурору поручено добиваться смертной казни за убийства сотрудников правоохранительных органов и тяжкие преступления, совершенные нелегальными иммигрантами.

Отменены введенные Байденом ограничения на разработку искусственного интеллекта (ИИ).

Отменены все государственные программы разнообразия, равенства и инклюзии (DEI). То есть, объявлена война тому, что иронично называют «повесточкой».

Провозглашены традиционные определения пола, признающие только два – мужской и женский.

Возвращены санкции в отношении Международного уголовного суда (МУС), который последний год преследовал Израиль, продвигая интересы террористов.

Санкционирована депортация владельцев виз, которые поддерживают идеологии ненависти, терроризм или угрозы национальной безопасности, например, лиц, участвующих в протестах в поддержку ХАМАС, беспорядках или сборе на них средств.

Приостановлено финансирование агентства ООН UNRWA, поддерживавшего террористов.

Сняты ограничение на продажу оружия Израилю, включая поставку 2000-фунтовых тяжелых авиабомб, необходимых для поражения подземной инфраструктуры террора или ядерных объектов в Иране.

Объявлено о том, что договору Израиля с Саудовской Аравией быть.

Трамп пообещал, что остановит все войны и не начнет новые, провозгласив себя миротворцем.

И это только начало…

Александр Роднянский, Telegram

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com