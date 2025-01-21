И это только начало
- Александр Роднянский
- 21.01.2025, 13:57
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Мир вступил в период радикальных изменений.
Вот и случилось. Дональд Трамп стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки.
С его приходом мир вступил в период радикальных изменений. Это не преувеличение и не оценка. Я знаю много людей, связывающих с Трампом надежды на лучшее. Как знаю и тех, кто скорбит по уходящим «демократическим» временам. Давайте судить по делам.
Трамп сразу отменил более 80 указов Байдена и подписал несколько десятков своих.
Объявлено чрезвычайное положение на границе с Мексикой. Граница закрыта.
Наркокартели признаны иностранными террористическими организациями.
Запущена процедура отмены права на гражданство по рождению.
Подписан указ о выходе США из Парижского соглашения по климату и объявлено о выходе США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Объявлена энергетическая чрезвычайная ситуация с целью увеличения добычи нефти и газа, отменены субсидии на электрические транспортные средства.
Генеральному прокурору поручено добиваться смертной казни за убийства сотрудников правоохранительных органов и тяжкие преступления, совершенные нелегальными иммигрантами.
Отменены введенные Байденом ограничения на разработку искусственного интеллекта (ИИ).
Отменены все государственные программы разнообразия, равенства и инклюзии (DEI). То есть, объявлена война тому, что иронично называют «повесточкой».
Провозглашены традиционные определения пола, признающие только два – мужской и женский.
Возвращены санкции в отношении Международного уголовного суда (МУС), который последний год преследовал Израиль, продвигая интересы террористов.
Санкционирована депортация владельцев виз, которые поддерживают идеологии ненависти, терроризм или угрозы национальной безопасности, например, лиц, участвующих в протестах в поддержку ХАМАС, беспорядках или сборе на них средств.
Приостановлено финансирование агентства ООН UNRWA, поддерживавшего террористов.
Сняты ограничение на продажу оружия Израилю, включая поставку 2000-фунтовых тяжелых авиабомб, необходимых для поражения подземной инфраструктуры террора или ядерных объектов в Иране.
Объявлено о том, что договору Израиля с Саудовской Аравией быть.
Трамп пообещал, что остановит все войны и не начнет новые, провозгласив себя миротворцем.
И это только начало…
Александр Роднянский, Telegram