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Британская разведка: Россию лишили военных баз в Средиземном море

  • 21.01.2025, 14:09
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Британская разведка: Россию лишили военных баз в Средиземном море

После краха режима Башара Асада.

Москва потеряла доступ к своей военно-морской базе в Тартусе после краха режима Башара Асада. Кремль не смог помочь своему союзнику, поскольку сосредоточен на войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в X (Twitter).

Как отмечается в сводке, неопределенность относительно будущего присутствия и возможностей России в Восточном Средиземноморье остается высокой. После краха режима Асада, бывшего сирийского союзника России, постоянное оперативное соединение военно-морского флота РФ в Средиземном море в настоящее время не имеет доступа к своей военно-морской базе в Тартусе для обслуживания и логистической поддержки. Для соединения в регионе нет сопоставимой альтернативной базы.

«Будущее российских баз в Сирии остается неясным, пока в стране существует политическая неопределенность. Однако Россия почти наверняка стремится сохранить присутствие в Средиземноморье», - говорится в сообщении.

По данным британской разведки, способность логистически поддерживать как своих военных, так и своих частных военных подрядчиков в Африке, а также ограничение репутационного ущерба, нанесенного падением режима Асада, будут приоритетами для российского правительства.

При этом намерение России передислоцировать какие-либо силы или оборудование в потенциальные альтернативные места в Северной Африке остается неясным.

«Российское руководство почти наверняка считает украинский конфликт своей главной заботой. Приоритетность России в украинском конфликте, вероятно, снизила способность и способность России удерживать режим Асада у власти», - отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, российские корабли не могут попасть в сирийский порт Тартус в Средиземном море, поскольку не получили разрешения от местных властей.

Судно Sparta, которое россияне используют для перевозки военной техники, не может зайти в порт. Таким образом эвакуация российского вооружения и техники из Сирии оказалась под вопросом.

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