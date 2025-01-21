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«Нефть — краеугольный камень»: что значат новые указы Трампа

  • 21.01.2025, 14:22
  • 1,054
«Нефть — краеугольный камень»: что значат новые указы Трампа
Петр Олещук

Главные выводы.

Президент США Дональд Трамп подписал беспрецедентное количество указов, которые затрагивают как внутреннюю, так и внешнюю политику США.

Сайт Charter97.org попросил украинского политолога, профессора Киевского Национального университета имени Тараса Шевченко Петра Олещука проанализировать первые решения нового президента США после инаугурации:

— Начну с того, что Трамп в значительной степени отменил решения предыдущей администрации. В целом глобально изменил курс: вышел из Всемирной организации здравоохранения, из Парижского соглашения по изменению климата. Очевидно, что последнее — это часть его дальнейших шагов по снятию ограничений на добычу нефти в США. Он планирует их полностью снять, он не раз повторял, что нефть нужно качать.

В принципе, это было ожидаемо, как и его решения, связанные с введением чрезвычайного положения на границе с Мексикой и в целом антимигрантские действия.

Глобально, конечно, вызвали общее внимание его решения о моратории на 90 дней на предоставление помощи другим государствам. Многие это связывают с Украиной, на самом деле, в первую очередь, это касается не Украины, а ряда других государств, в том числе —Ближнего Востока. Таких программ очень много существует.

Не скажу, насколько это касается Украину, потому что программы помощи за прошлый год закончились, а новые не были проголосованы, поэтому мне тяжело сказать, какие программы в отношении Украины это может затронуть.

Так же он отменил блокировку TikTok, а точнее приостановил на 75 дней. Очевидно, что он рассчитывает за это время прийти к какому-то соглашению по поводу изменения собственников TikTok, сохранив эту соцсеть в США.

— В своей инаугурационной речи он вспомнил об обещании увеличить добычу нефти. Подписывая указы, он пригрозил введением тарифов для Канады, Мексики, но также и для стран БРИКС. Начнет ли Трамп «нефтяную» и «торговую» войну?

— Для него это один из самых главных моментов и вопросов его президентства. То есть он всю свою политику связывает с этой темой, считая, что повышение добычи нефти существенно повлияет на цены на нефть и нефтепродукты. Это, в свою очередь, повлияет на цены в США. Он даже призывал, мол, не спешите закупаться в супермаркетах до моей инаугурации, потому что потом это все подешевеет.

Тема с нефти — краеугольный камень его избирательной кампании.

— Прозвучало и первое заявление о войне в Украине. Трамп заявил, что Путин «разрушает Россию», РФ потеряла миллион солдат и Москве будет хуже, если она не сядет за стол переговоров. Услышали ли мы что-то новое от президента США?

— Появилась информация, что он поручил организовать в ближайшее время телефонный разговор с Путиным, в обозримом будущем провести с ним встречу. Очевидно, что на встрече Трамп будет поднимать вопросы о завершении войны в Украине, что он так же обещал.

При этом завершение он, наверное, видит, как своего рода заморозку, которая с его точки зрения будет выгодна Путину, поскольку позволит избежать того, что он считает крахом российской экономики.

Но у Путина может оказаться на это совершенно другой взгляд. Он может считать, что всех побеждает, победит, что он «великий лидер» с большим количеством мировых друзей.

Честно говоря, я не уверен, что подобный рациональный подход Трампа к диалогу с Путиным приведет к каким-либо результатам, но когда результатов не будет, сложно сказать, как на это отреагирует Трамп.

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