«Товар задержан, деньги потеряны» 21.01.2025, 14:32

1,412

иллюстративное фото

Белорус попал в довольно редкую и неприятную ситуацию.

Белорус Кирилл попал в довольно редкую и неприятную ситуацию. Мужчина оформил доставку крупной партии штор в Москву, но грузовик задержали на границе из-за подозрений в контрабанде. Как выяснилось, в той же машине оказались сигареты и просроченный сыр, о которых перевозчик не знал. В итоге сделка с москвичами сорвалась, клиент отказался от товара, а сам Кирилл понес убытки — более 9 тыс. рублей. Эту сумму он теперь требует от перевозчика, который, в свою очередь, вину отрицает, называя ситуацию форс-мажором. Кто прав в этой истории и есть ли у предпринимателя шанс возместить свои потери, читайте в материале Onliner.

Чтобы товар «пришел» быстрее, нашел другого перевозчика

Кирилл хотел как лучше, но это обернулось против него. Мужчина продает товары через маркетплейс, и в конце ноября ему поступил крупный заказ из московского ресторана: 41 штора для украшения зала к открытию и Новому году.

— Двадцать девятого ноября нам перевели предоплату — 272 000 российских рублей (9336 белорусских на то время) с условием, что мы очень оперативно изготовим и отправим товар так, чтобы 2 декабря его доставили в Москву. Поскольку заказ был крупный, я пообещал им сделать доставку за свой счет. На производство одной шторы уходило около часа. Мы собирали их двое суток почти без сна, и, когда заказ был готов, я стал искать перевозчика.

Нашел только одну фирму, которая работает в выходные и может доставить заказ «за один день до двери» в понедельник. И хотя у меня был договор с другой транспортной компанией, я доверился тем, кто быстрее.

Чтобы оперативно отправить шторы, Кирилл оформил доставку вечером 30 ноября от себя как физлица, вложив все накладные в коробки с товаром.

— У меня просто не было времени регистрироваться как ИП в личном кабинете перевозчика. Менеджер при оформлении доставки «накосячила»: указала в акте приемки стоимость груза всего 5000 рублей, хотя он был почти в два раза дороже, и написала, что я якобы отказался предоставить паспорт. Паспорт у меня был с собой, но никто даже не попросил показать его. Все это я заметил уже постфактум, — уверяет Кирилл.

На следующий день, 1 декабря, Кириллу позвонили из компании-перевозчика и сообщили, что машина задержана на границе для проверки и в понедельник туда поедет их юрист, чтобы во всем разобраться.

— Конечно, я был в шоке: сроки-то жесткие, заказчик уже нервничает. А они мне: «Потерпите пару дней, возможно, все решится». Ну ладно, ждать так ждать.

Второго декабря, когда шторы должны были быть уже в Москве, вместо радостного звонка от клиента Кирилл снова получил новость от перевозчика: компании выставили штраф, информации по грузу нет. И снова обещания во всем разобраться как можно скорее.

— После досмотра оказалось, что в машине нашли контрабанду сигарет, и весь груз, включая саму машину, арестовали. Я звонил каждый день, даже уже сам нашел контакты замдиректора, чтобы понять, что происходит. Она рассказала мне, что машина может застрять на границе до 30 дней. Вы серьезно? У меня же срочная доставка, ну как так? А им все равно, мол, у самих и без меня проблем хватает.

Предоплату пришлось вернуть

По словам Кирилла, он каждый день пытался выяснить, что с доставкой, даже предлагал варианты решения проблемы: перегрузить его шторы в другую машину. Однако с арестованными машинами такие фишки не работают. Двенадцатого декабря ресторан окончательно отказался от заказа. Даже если бы товар каким-то чудом прибыл, пусть и с опозданием, времени, чтобы развесить шторы в нескольких точках, все равно бы не хватило.

— Я не стал упираться и поступил по-человечески, вернул им деньги. Сделать это было непросто, так как часть я уже потратил на закупку нового материала. Пришлось занимать у знакомых. В тот же день я отправил перевозчику претензию с требованием возместить мне причиненный ущерб в размере 9336,94 рубля и вернуть деньги за услугу по доставке — 155 рублей.

Эти деньги я потерял, потому что шторы покупались под конкретное заведение, их сложно будет продать или сделать из них что-то другое. Спустя некоторое время я узнал, что в той же машине был еще просроченный сыр. Кажется, у них грузы совсем не проверяются, раз они возят что хотят. Как бы там ни было, я предложил мирным путем урегулировать данный вопрос: они мне компенсируют весь ущерб, и на этом конец. Но перевозчик до сих пор не прислал никакого ответа. Значит, пойду в суд. Пусть там решают, кто кому и что должен.

«Мы тоже понесли убытки от этой доставки». Мнение перевозчика

Чтобы понять позицию компании-перевозчика, мы обратились к ее директору Анатолию. Он рассказал свою версию событий, объяснил, почему считает случившуюся ситуацию форс-мажором, и предложил предпринимателю найти компромиссное решение.

— Мы получили претензию от Кирилла, где он пишет, что из-за нас сорвалась его сделка с российской компанией. Но, насколько я понимаю, заказ он отправлял как физлицо, а в претензии указан его ИП. Это уже не совсем совпадает с реальной ситуацией, так как отправка от физлица считается личной, а не предпринимательской.

Со своей стороны мы действовали строго по правилам. Сейчас на таможне ужесточился контроль, машины сканируют мобильными рентгенами. Если есть малейшие подозрения на контрабанду, грузовики отправляют на углубленный досмотр. Этот процесс в Смоленске занимает до 30 дней, а иногда может затянуться и до 90.

В той самой машине, где находился груз Кирилла, обнаружили сигареты. По бумагам нам их передавали как канцтовары. Мы не знали, что находится внутри коробки, так как не вскрываем их перед доставкой, просто принимаем их как есть и отправляем. Грузы выборочно проверяют уже на таможне, где их вскрывают и досматривают.

Против того человека, который отправлял сигареты, возбуждено уголовное дело в России. Наша машина до сих пор находится в Смоленске, потому как во время уголовного процесса она проходит как вещдок. Чтобы забрать товары, мы отправили свою вторую машину, перегрузили в нее весь легальный груз и продолжили доставлять его клиентам за свой счет.

В этой ситуации все в проигрыше. Нам никто не заплатил за доставку, нашу машину арестовали, мы уже заплатили 8000 рублей за то, что она стоит на стоянке. Все понесли убытки, но мы оба предприниматели и должны учитывать риски. Пока это выглядит как форс-мажор, нас подставили, а дальше уже по цепочке.

— Когда шторы доехали до клиента?

— Шторы приехали в Москву 28 декабря, но, так как клиент отказался их принимать, мы привезли их обратно в Минск. Я объяснял Кириллу, что мы его груз не трогали, не портили и не ломали, он может забрать его на нашем складе. Но они ему уже не нужны, он требует, чтобы мы их выкупили. И что мне с ними делать? Мы можем вернуть деньги за доставку, организовать бесплатные доставки, придумать что-то еще. Всем, кто попросил вернуть деньги за эту доставку, мы вернули, это по-человечески. Но мы не можем выкупать грузы каждого. Одно дело, если бы там был какой-нибудь ноутбук или телефон, ладно, я бы пошел навстречу и купил его для офиса, другое дело — шторы.

Пусть продаст эти шторы через интернет со скидкой, а мы уже как-нибудь компенсируем разницу, но не всю стоимость товара с наценкой. Да, задержка произошла, клиент не забрал товар, сделка сорвалась, но мы тоже потеряли деньги.

К тому же меня еще смущает тот момент, что по акту стоимость груза 5000 рублей, а он требует почему-то больше 9000. Клиент указывает оценочную стоимость груза самостоятельно при оформлении заказа. Почему он ее занизил, нам неизвестно, могу только предположить, чтобы стоимость перевозки была ниже.

— Какое вы видите решение этого спора?

— Сейчас мы занимаемся тем, чтобы выставить претензию человеку, который отправлял сигареты. Это будет долгий процесс, и пока мы не знаем, чем он закончится.

Мы готовы идти навстречу клиентам, но в этой ситуации все осложняется тем, что речь идет о форс-мажоре. Другие клиенты, которые отправляли груз этой же машиной, отнеслись к сложившейся ситуации с пониманием. Мы со всеми переговорили, кому-то сделали бесплатные доставки. Остался только Кирилл, который грозится, что пойдет в суд и потребует, чтобы мы выкупили товар, — ну это же нелогично.

— А как эти сигареты вообще попали в вашу машину и есть ли гарантии, что в следующей доставке их не будет?

— По закону мы не имеем права вскрывать посылки, но после этого случая просим клиентов самим открыть их и показать, что внутри, на приемке перед отправкой. Потому что нам больше не хочется, чтобы из-за одного недобросовестного клиента, страдало 20—30 человек, чьи грузы едут этой же машиной.

Отправка штор от физлица может сыграть злую шутку

Мы также обратились за комментариями к кандидату юридических наук, адвокату «БелЮрЗащиты» Виталию Коледе. Вот как он оценивает ситуацию:

— Здесь важно учитывать сроки, место доставки и кто выступал получателем груза. Также имеет значение, был ли договор заключен от имени ИП или от физического лица. Если груз отправлялся от физлица, то вторая сторона может заявить, что он не предназначался для коммерческих целей. В таком случае убытки и упущенная выгода в статусе ИП могут быть оспорены.

Что касается стоимости утраченного груза, правила расчета зависят от типа перевозки — международной по CMR-конвенции или внутренней. Указание заниженной стоимости в документах не лишает права доказывать ее реальный размер, но может усложнить процесс. Суд рассматривает множество факторов, которые на досудебной стадии могут быть неочевидны.

Кроме того, важно установить реальные причины отказа покупателя от товара и подготовить доказательства для их подтверждения в суде.

На мой взгляд, если перевозчик или его сотрудники нарушили закон, допустив задержку рейса, и не приняли мер для минимизации последствий, а также если есть связь между их действиями и понесенными убытками или упущенной выгодой, то у дела могут быть шансы в суде.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com