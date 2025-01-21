«Это самая мощная атака с начала войны» 21.01.2025, 14:41

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РосСМИ потрясены масштабом ударов ВСУ по объектам в Смоленске.

Ночью 23 января Смоленск оказался под мощной атакой беспилотников, ставшей самой масштабной для региона с начала войны. Об этом пишет «Агентство». Украинские дроны нанесли удары по нефтеперерабатывающему заводу и авиационному заводу в Смоленске. ПВО россиян сбила несколько дронов, приземлив их в многоэтажки, что вызвало пожары на крышах и фасадах зданий, включая жилые дома.

Первое предупреждение о возможной атаке поступило после полуночи. Уже через час прозвучали взрывы. Основной целью дронов стал нефтеперерабатывающий завод в Ярцево, а также производственные корпуса Смоленского авиазавода.

На улице Автозаводской загорелась крыша жилого дома, на улице Бородинской — фасад здания. Рядом с телевышкой города также зафиксирован взрыв. Местные жители жаловались на отсутствие сирен и предупреждений во время атаки, что вызвало волну негодования в социальных сетях.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин подтвердил, что пожары возникли в результате атаки, однако заверил, якобы никто не пострадал.

Россия не справляется с дронами

Растущая интенсивность атак ставит под сомнение способность России защитить свою территорию.

Украина продолжает усиливать удары, используя слабые места российской системы ПВО. Война, начатая Кремлем, все чаще «откатывается» вглубь самой России, разрушая ее инфраструктуру и мирную жизнь.

Растущие угрозы для крупных городов

Атака на Смоленск стала частью общей стратегии Украины по нанесению ударов по российским объектам. На прошлой неделе ВСУ запустили свыше 200 дронов, что стало рекордом за время войны. Эти атаки охватили 12 российских регионов, включая Краснодарский край, Крым и Брянскую область.

Интенсивность атак беспилотников демонстрирует, что Россия теряет контроль над своей безопасностью. Крупные города все чаще оказываются под угрозой. Россияне, которые поддерживали военные авантюры Путина, теперь вынуждены платить за них своим спокойствием, комфортом и жизнями.

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