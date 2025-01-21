Эксперт: Россияне испытывают острую нехватку военной техники 21.01.2025, 14:40

Используют все, что может ездить.

За последние сутки российские оккупанты потеряли на фронте более 200 единиц автомобильной техники. Войска РФ продолжают использовать для атак любые доступные транспортные средства. Это говорит о том, что враг испытывает дефицит в технике. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ сегодня, 21 января, сказал руководитель военных программ Центра глобалистики «Стратегия ХХI» Павел Лакийчук.

Эксперт также подчеркнул, что высокий показатель уничтоженной небронированной техники россиян говорит о том, что украинские военные пытаются отрезать логистику вражеской группировки сил.

«Уничтожаются не только легковушки. Это и машины транспортной группы: всевозможные «Уралы», ГАЗы, ЗИЛы, которые обеспечивают подвоз техники боеприпасов в логистику вражеских сил. То, что увеличивается количество потерь небронированной техники, говорит о том, что Вооруженные силы Украины пытаются отрезать тылы, логистику вражеской группировки сил. Без тыла ты — куча железа и человеческого «мяса», — сказал Лакийчук.

Спикер также подчеркнул, что активность боевых действий на фронте не снижается. На ряде направлений оккупанты при штурмах пытаются перемещаться на всем, чем придется.

«Россияне сейчас на целом ряде направлений пытаются наступать, перемещаться к позициям не на специализированной технике, а на чем придется: от «Жигулей» до Баги. Вот, собственно, и результат. Активность их действий не только не снижается, а и увеличивается. Особенно на Покровском направлении, начиная от Часового Яра на севере и заканчивая Курахово на юге. Более половины боестолкновений за сутки на всю огромную линию фронта приходится именно на этот участок», — отметил гость эфира.

По словам Лакийчука, у россиян также есть проблемы с системами вооружений большого и среднего калибра.

«На это указывает то, что они закупают или берут в долг, назовите как угодно, корейские системы советского производства, а также корейские аналоги, которые не соответствуют советским стандартам по калибрам. Соответственно, нужны специальные снаряды. Это сложный логистический такой «финт ушами». Но раз россияне на это идут, значит проблемы серьезные», — сказал Лакийчук.

Второй аспект, который говорит о дефиците техники у противника, по словам эксперта, это применение так называемых «машин Франкенштейна», когда к МТ-ЛБ и прочей технике пытаются прикрепить корабельные артиллерийские системы.

«Это нерационально, но это говорит о том, что другого выхода у них нет. Даже БТР-152 видели на отдельных направлениях. И это свидетельствует о том же самом, что и применение на поле боя не военной техники, а «Жигулей» и Баги, мотоциклов. Используется все, что может ездить. Если оно имеет какую-то импровизированную броню или хотя бы древнюю броню, то, естественно, это идет вперед. Это говорит, безусловно, о том, что, по сравнению с ситуацией три года назад, российская оккупационная армия, я не говорю о России в целом, испытывает дефицит техники», — резюмировал гость эфира.

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