Трамп хочет уволить около 50 000 чиновников 15 21.01.2025, 14:56

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Новый президент США «объявил войну» глубинному государству.

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что его команда начала масштабные реформы в федеральных учреждениях и что будут уволены более тысячи служащих, назначенных администрацией его предшественника Джо Байдена.

Республиканец объявил в социальных сетях, в частности, о четырех громких увольнениях, в том числе бывшего главы Объединенного комитета начальников штабов армии США генерала Марка Милли с поста советника.

По словам двух источников Reuters, Трамп может уволить примерно 50 000 федеральных служащих и заменить их лояльными назначенцами, борясь с так называемым «глубинным государством» (deep state), о котором он много говорил в ходе предвыборной кампании.

Трамп в понедельник также подписал указ о создании экспертной группы, названной «министерством эффективности государственного управления» (Department of Government Efficiency, или DOGE), во главе которой станет глава Tesla, миллиардер Илон Маск. Задача нового ведомства — резко снизить расходы правительства путем ликвидации целого ряда федеральных агентств и сокращения трех четвертей рабочих мест. Однако DOGE, несмотря на слово «департамент» в названии, не является департаментом и имеет ограниченные официальные полномочия для проведения любой реорганизации или даже предложенных Маском масштабных сокращений.

Профсоюзы, объединяющие государственных служащих, наблюдательные группы и общественные организации уже подали судебные иски в связи с неопределенным правовым статусом DOGE. В частности, юридическая фирма National Security Counselors утверждает, что новое ведомство нарушает закон 1972 года, регулирующий деятельность федеральных комитетов. Критики первых решений президента и профсоюзы, представляющие интересы американских госслужащих, говорят, что никакого глубинного государства не существует и что Трамп и его союзники используют конспирологическую теорию, чтобы оправдать захват исполнительной ветви власти США.

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