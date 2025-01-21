Мошенники предлагают белорусам купить «VIP-статус» 3 21.01.2025, 14:59

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Как работает новая схема.

Мошенники испытывают на белорусах новую схему обмана, сообщает «Зеркало» со ссылкой на УВД Гродненского облисполкома. Злоумышленники якобы дают доступ к криптокошельку, где находится свыше 2,6 миллиона долларов.

В понедельник, 20 января, в милицию обратился 34-летний житель Гродно, которому накануне в Instagram написал мошенник с весьма странным сообщением. Неизвестный попросил позаботиться о его маленьком сыне, а сам он якобы создал новую семью и не хочет вмешиваться в дела старой. При этом оставил логин и пароль от криптокошелька с более чем 2,6 миллиона долларов.

«Мужчина зашел на указанный криптокошелек, почитал отзывы, которые были 100% положительные, и попытался вывести деньги. Но сделать это не удалось, так как для совершения данной операции необходим статус VIP, который стоит 50 долларов. Уже на этом этапе мужчина понял, что его пытаются обмануть, и покинул сайт», — рассказали в УВД.

Эта схема мошенничества стала активно гулять по сети в конце 2024 года. При покупке первого «VIP-статуса» платформа будет разрешать выводить только не более одного доллара в день. А вот если купить «VIP-статус пятого уровня», который стоит 50 000 долларов, то якобы будет разрешен вывод всей суммы сразу.

«Само собой, это очередной способ обмана. Даже при покупке пятого VIP-статуса миллионы так и останутся на счету платформы. Плюс ко всему, при заходе на сайт есть вероятность получить вирус, который считает личные данные. А при попадании подобной информации в руки злоумышленников последствия могут быть печальные», — отметили в милиции.

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