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На аукцион выставили особенный суперкар Михаэля Шумахера

  • 21.01.2025, 15:12
  • 1,386
На аукцион выставили особенный суперкар Михаэля Шумахера

За авто планируют получить немалые деньги.

В Париже на аукцион RM Sotheby's выставили суперкар Ferrari F355 1996 года. За авто планируют получить немалые деньги, ведь оно принадлежало семикратному чемпиону «Формулы-1» Михаэлю Шумахеру. О нем рассказали на сайте аукционного дома.

Авто особенное тем, что это самая первая Ferrari Михаэля Шумахера. Немецкий гонщик получил авто в подарок в 1996 году, когда начал выступать за Ferrari в «Формуле-1».

Шумахер выбрал версию тарга Ferrari 355 GTS со съемной крышей. Авто окрашено в нетипичный синий цвет и имеет белый салон. Оно оснащено 3,5-литровым 380-сильным V8 и 6-ступенчатой механической КПП. Суперкар Ferrari способен разогнаться до сотни за 4,7 с и развить 295 км/ч.

Машину оформили на компанию менеджера Шумахера Вилли Вебера. В 1996-1997 годах немецкий гонщик пользовался суперкаром, проживая в Монако. Сохранилось немало его фото за рулем этого автомобиля.

В 2002 году суперкар Ferrari 355 GTS был продан, после чего у него было еще два владельца. Авто Шумахера неоднократно попадало на обложки журналов и даже стало основой для игрушечной масштабной модели. В 2024 суперкар прошел техобслуживание и реставрацию.

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