Зеленский проиграл бы Залужному на президентских выборах в Украине

Зеленский проиграл бы Залужному на президентских выборах в Украине17
- 21.01.2025, 15:19
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Во втором туре — разгромно.
Согласно опросу, 36,1% украинцев проголосовали бы за бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, если бы выборы президента провели в ближайшее время.
Об этом говорится в опросе Socis за декабрь 2024 года, который есть в распоряжении NV.
На второй строчке президентского рейтинга оказался действующий глава украинского государства Владимир Зеленский (24,3%). Менее 10% украинцев проголосовали бы за бывшего президента Петра Порошенко или внефракционного народного депутата Дмитрия Разумкова.
Еще ниже в рейтинге оказалась лидерка партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, волонтер и политический деятель Сергей Притула, глава Главного управления разведки Кирилл Буданов, основатель и первый командир полка «Азов» Андрей Билецкий, мэр Киева Виталий Кличко и депутат от «Европейской Солидарности» Алексей Гончаренко.
Причем во втором туре на гипотетических выборах Залужный разгромно победил бы Зеленского — 68,4% против 32,6%.
В то же время если Залужный не будет баллотироваться, и во второй тур выборов вышли бы Зеленский и Порошенко, 66,7% опрошенных отдали бы свой голос за действующего президента, а 33,3% - за руководителя партии Евросолидарность.
При этом стоит отметить, что большинство (61,1%) украинцев против проведения выборов до окончания военного положения. В то же время 28,1% опрошенных считают, что Украине следует провести как президентские, так и парламентские выборы.