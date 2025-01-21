Экс-охранника Лукашенко назначили руководить крупным банком 3 21.01.2025, 15:32

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Чепиков возглавил «Белгазпромбанк».

«Бюро» стало известно, что в августе 2024 года бывший сотрудник Службы безопасности Лукашенко Сергей Чепиков занял должность исполнительного директора в «Белгазпромбанке».

Публично об этом нигде не сообщалось. На сайте «Белгазпромбанка» нет никаких упоминаний о новом руководителе. Напомним, уже не впервые экс-охранник Лукашенко становится директором крупного банка.

Согласно данным, полученным от «Киберпартизан», Сергей Чепиков работал в Службе безопасности Александра Лукашенко как минимум с 2005 по 2021 год. В феврале 2020-го он получил награду «За волю к победе» в межведомственном турнире по бильярду за команду СБП.

«Бюро» позвонило Сергею Чепикову, и он подтвердил свое назначение. На вопрос, почему именно он получил директорскую должность в «Белгазпромбанке», Чепиков ответил:

— Ну, наверное, потому что достоин.

По словам Чепикова, он не работал в СБП именно «телохранителем Лукашенко». Но чем занимался в этой структуре, рассказать не захотел. В Службу безопасности Лукашенко Чепиков попал из белорусской армии, где в том числе служил в Кинологическом центре. Одна из задач структуры — подготовка кадров для охраны различных особых объектов.

Это не первое назначение бывших сотрудников Службы безопасности Лукашенко на руководящие должности в банках.

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