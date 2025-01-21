В центре Минска продают необычную квартиру с интересным бонусом 21.01.2025, 16:14

Можно едва ли не в тапочках ходить в кинотеатр.

В Минске в начале проспекта Независимости находится жилой дом № 13, который наверняка помнят многие. На первых этажах здания расположен кинотеатр «Центральный» и ювелирный магазин «Чараўнiца». Когда-то в нем жили знаменитые люди. Сейчас там продается большая четырехкомнатная квартира. «Зеркало» посмотрело, как выглядит это жилье.

Кирпичный пятиэтажный дом на 105 квартир сдали в 1953 году. Момент заселения дома сняли для документального киноочерка «Новый Минск». На кадрах можно увидеть новоселов, мебель и продукты, которые они покупают к праздничному столу. Раритетом выглядит табличка с указанием имен жильцов, которую повесили у входа в подъезд.

Одной из первых здесь получила квартиру семья белорусского спортсмена Михаила Кривоносова, он был шестикратным чемпионом СССР по метанию молота, чемпионом Европы, серебряным призером Олимпиады 1956 года. Когда-то «песняр» Владимир Мулявин с первой женой жили здесь в коммуналке с общей кухней, об этом писала «Комсомольская правда». Знаменитыми жильцами были скульптор Заир Азгур и театральный режиссер, народный артист БССР Константин Санников — об этом на здании напоминают мемориальные доски.

Сейчас в знаменитой сталинке продается четырехкомнатная квартира. Жилье находится на последнем — пятом — этаже, его общая площадь составляет 130 «квадратов».

Жилые помещения занимают 81,25 м², кухня — 18 м². Высота потолков здесь 3,5 метра. Санузел в квартире раздельный.

В 2022 году в доме провели капитальный ремонт. Квартира также отремонтирована. Отмечается, что некоторую мебель оставят новым владельцам жилья.

У квартиры весьма необычная планировка. К примеру, в одной из комнат есть острый угол.

Объект выставили за 1 млн 210,7 тысячи рублей или 350 000 долларов (9312 рублей или 2692 доллара за м²). Возможен торг.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com