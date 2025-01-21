закрыть
21 января 2025, вторник, 16:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В центре Минска продают необычную квартиру с интересным бонусом

  • 21.01.2025, 16:14
В центре Минска продают необычную квартиру с интересным бонусом

Можно едва ли не в тапочках ходить в кинотеатр.

В Минске в начале проспекта Независимости находится жилой дом № 13, который наверняка помнят многие. На первых этажах здания расположен кинотеатр «Центральный» и ювелирный магазин «Чараўнiца». Когда-то в нем жили знаменитые люди. Сейчас там продается большая четырехкомнатная квартира. «Зеркало» посмотрело, как выглядит это жилье.

Кирпичный пятиэтажный дом на 105 квартир сдали в 1953 году. Момент заселения дома сняли для документального киноочерка «Новый Минск». На кадрах можно увидеть новоселов, мебель и продукты, которые они покупают к праздничному столу. Раритетом выглядит табличка с указанием имен жильцов, которую повесили у входа в подъезд.

Одной из первых здесь получила квартиру семья белорусского спортсмена Михаила Кривоносова, он был шестикратным чемпионом СССР по метанию молота, чемпионом Европы, серебряным призером Олимпиады 1956 года. Когда-то «песняр» Владимир Мулявин с первой женой жили здесь в коммуналке с общей кухней, об этом писала «Комсомольская правда». Знаменитыми жильцами были скульптор Заир Азгур и театральный режиссер, народный артист БССР Константин Санников — об этом на здании напоминают мемориальные доски.

Сейчас в знаменитой сталинке продается четырехкомнатная квартира. Жилье находится на последнем — пятом — этаже, его общая площадь составляет 130 «квадратов».

Жилые помещения занимают 81,25 м², кухня — 18 м². Высота потолков здесь 3,5 метра. Санузел в квартире раздельный.

В 2022 году в доме провели капитальный ремонт. Квартира также отремонтирована. Отмечается, что некоторую мебель оставят новым владельцам жилья.

У квартиры весьма необычная планировка. К примеру, в одной из комнат есть острый угол.

Объект выставили за 1 млн 210,7 тысячи рублей или 350 000 долларов (9312 рублей или 2692 доллара за м²). Возможен торг.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Маша Зайцева — не жертва, а воин
Маша Зайцева — не жертва, а воин Наталья Радина
Лучше купить магнитик
Лучше купить магнитик Ирина Халип
Россию ждут товары по талонам?
Россию ждут товары по талонам? Андерс Аслунд
Плавучие кошмары трех морей
Плавучие кошмары трех морей Владимир Халип