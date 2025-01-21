Ученые: Обитаемые планеты появились еще до образования первых галактик 21.01.2025, 16:30

Если теория ученых верна, то это полностью меняет представление об эволюции Вселенной.

Что появилось раньше: галактики или планеты? Ответ может быть только один: галактики. Но новое исследование ставит эту идею под сомнение. Ученые считают, что каменистые пригодные для жизни планеты могли быть созданы даже раньше, чем появились первые галактики во Вселенной и их можно обнаружить.

Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет Universe Today (перевод - «Фокус»).

После Большого взрыва во Вселенной не было тяжелых химических элементов, ведь она почти полностью состояла из легкого водорода, а также из небольшого количества легкого гелия. То есть не было тяжелых химических элементов, из которых могли быть созданы каменистые планеты, похожие на Землю. Только через несколько сотен миллионов лет после Большого взрыва появились первые звезды, а затем и галактики.

Первые звезды существовали относительно недолго по космическим меркам и взрывались сверхновыми. Эти взрывы распространяли по Вселенной тяжелые химические элементы, созданные в ядрах первых звезд, из которых формировались следующие поколения звезд, а уже вокруг них, в сформированных галактиках, начали возникать каменистые планеты, в том числе и пригодные для жизни.

Но новое исследование предполагает, что потенциально обитаемые планеты могли сформироваться еще до создания первых галактик. Исследование основано на первичных сверхновых, то есть взрывах самых первых звезд. Они имели массу в несколько сотен раз большую, чем у Солнца, и существовали всего несколько миллионов лет.

По словам ученых, когда эти массивные звезды взрывались, то в результате образовывались звезды с намного меньшей массой, примерно в несколько десятков раз больше, чем у Солнца, как показывает моделирование. Вокруг этих звезд образовывались планетезимали, из которых затем возникали потенциально обитаемые каменистые планеты. Но все это происходило еще до формирования первых галактик.

По словам ученых, после взрыва массивной звезды возникло достаточно тяжелых химических элементов, что позволило сформировать меньшую звезду с правильным химическим составом, материал которой стал основой для будущих планет. Моделирование также показало, что в такой молодой звездной системе было столько же воды, сколько в нашей Солнечной системе, а вода, как известно, является основой для жизни.

Исследование показало, что взрывы первых сверхновых позволили создать такие химические элементы, как углерод, кислород и железо, то есть все необходимые ингредиенты для формирования не только планет, но и зарождения жизни.

Если планеты могли сформироваться еще до появления первых галактик, то это меняет представление об эволюции Вселенной.

Авторы исследования считают, что такие пригодные для жизни планеты, хотя и являются сейчас вымершими мирами, можно обнаружить рядом с древними звездами, которые содержат мало тяжелых химических элементов.

Стоит заметить, что астрономы до сих пор не видели напрямую самые первые звезды, есть только некоторые доказательства того, что они существовали и взрывались очень мощными сверхновыми. Но этих сверхновых также никто не видел напрямую, ведь они находятся очень далеко.

Но, возможно, условия в ранней Вселенной позволяли реализовать сценарий, который предложили ученые.

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