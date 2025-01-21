Как в голливудском кино: работа украинских штурмовиков попала на видео 1 21.01.2025, 16:34

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иллюстративное фото

Сначала в атаку на оккупантов пошел украинский танк.

На Покровском направлении бойцы 425 отдельного штурмового батальона ВСУ «Скала» уничтожили позиции россиян.

Соответствующее видео работы бойцов опубликовано на странице подразделения в Facebook.

Работа украинских штурмовиков по зачистке позиций российских войск на Покровском направлении лишила врага возможности продвинуться дальше в направлении города.

«Сначала в атаку на оккупантов пошел украинский танк, после чего за дело взялись штурмовики. Танк «СКАЛЫ» разобрал позиции россиян, а после этого штурмовики эффектно зачистили остатки оккупантов, которые пытались спрятаться в окопах и полуразрушенных домах. Наши ребята успешно выполнили задание и завели группу закрепления на позиции», - говорится в комментарии к видео.

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