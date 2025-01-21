закрыть
21 января 2025, вторник, 16:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Как в голливудском кино: работа украинских штурмовиков попала на видео

1
  • 21.01.2025, 16:34
  • 1,014
Как в голливудском кино: работа украинских штурмовиков попала на видео
иллюстративное фото

Сначала в атаку на оккупантов пошел украинский танк.

На Покровском направлении бойцы 425 отдельного штурмового батальона ВСУ «Скала» уничтожили позиции россиян.

Соответствующее видео работы бойцов опубликовано на странице подразделения в Facebook.

Работа украинских штурмовиков по зачистке позиций российских войск на Покровском направлении лишила врага возможности продвинуться дальше в направлении города.

«Сначала в атаку на оккупантов пошел украинский танк, после чего за дело взялись штурмовики. Танк «СКАЛЫ» разобрал позиции россиян, а после этого штурмовики эффектно зачистили остатки оккупантов, которые пытались спрятаться в окопах и полуразрушенных домах. Наши ребята успешно выполнили задание и завели группу закрепления на позиции», - говорится в комментарии к видео.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Маша Зайцева — не жертва, а воин
Маша Зайцева — не жертва, а воин Наталья Радина
Лучше купить магнитик
Лучше купить магнитик Ирина Халип
Россию ждут товары по талонам?
Россию ждут товары по талонам? Андерс Аслунд
Плавучие кошмары трех морей
Плавучие кошмары трех морей Владимир Халип