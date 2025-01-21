«Просят посмотреть другие документы» 21.01.2025, 16:45

Что происходит на границе Беларуси с Евросоюзом.

На границе Беларуси продолжаются незаконные проверки телефонов, «беседы» с силовиками и задержания.

Журналисты BGmedia прочитали, что на прошлой неделе и в начале этой писали пользователи приграничных телеграм-чатов о проверках телефонов и допросах на белорусской границе.

В понедельник, 20 января, участник одно из приграничных чатов написал, что в пункте пропуска «Брест» просят показать польские документы (ВНЖ, паспорта):

«Пересечение границы РБ — РП автобусом сегодня, 20.01 (09.15 из Бреста). Стометровка пустая, сразу заезд. Белорусская граница пустая, сразу на паспортный контроль со всеми вещами. На зале проверка всех вещей вручную, также просят посмотреть польские документы (карты, паспорта). Немножко постояли на выезде с границы + мост (около 1,5 часа). У поляков были вторыми, где-то час-полтора на все ушло».

В основном в приграничных чатах пишут завуалированно о допросах на границе Беларуси, если это не граждане Украины и другие иностранцы:

«Варшава —Минск, 19.01.2025. 12.02 — паспортный контроль польский. 12.28 — мост. 12.45 — начало контролей РБ. 13.25 — закончили. 7 автобусов за нами приехали на контроль РБ. 13.40 — сели в автобус, ждем людей с бесед. 14.25 — выезжаем, людей не дождались (время польское)».

«Подскажите, а на беседу забрали украинцев, или белорусов тоже?».

«Насколько я поняла, отца с сыном с украинскими паспортами и женщину (не знаю, какой у нее паспорт, но я слышала, что она отвечала на паспортном у поляков, что живет в Германии)».

«У нас, оказывается, всего 5 человек ссадили из автобуса».

«Варшава — Минск, 19.01.2025. Польское время. 12.25 — выезд из аэропорта Шопена. 15.45 — начало польского паспортного контроля. 16.04 — мост. Белорусское время. 18.15 — начало прохождения белорусской. 21.50 — отпустили только, потому что у нас было 6 человек на беседе и одного высадили».

«РП — РБ. 23.16 — подъехали к польской границе, перед нами один автобус. 23.35 — прошли польскую. 04.00 — выехали от белорусов. Итог: почти 5 часов обе границы. 2,5 часа ждали людей с беседы».

«Вильнюс — Минск. В 07.13 выехали с автовокзала. В 07.57 граница, в 08.21 выехали с паспортного [контроля] Литвы. Далее время РБ. В 09.35 поехали на паспортный РБ. 10.00 — прошли, но стоим и ждем кого-то. Мы все стоим и ждем чего-то. Как же они надоели со своими часовыми допросами. 10.55 — выехали с границы. Итог: Литва — 25 минут, РБ — 1,5 часа при 9 пассажирах».

«Добрый день, кто сейчас видит машину с номерами АИ 8631 ОЕ, отзовитесь, пожалуйста, едут знакомые, с ними давно нет связи».

«Логично, что с такими номерами они на допросе».

«Может, беседу ждут».

«Скорее всего».

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